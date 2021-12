Durante los feriados de Navidad y Fin de Año, trasladados para el viernes 24 de diciembre de 2021 y viernes 31 de diciembre de 2021, la atención bancaria a través de ventanilla se realizará solo en aquellas agencias que operan en horario diferido.

El barrio como vitrina para emprender en la Navidad Leer más

Así lo recordó este miércoles 22 de diciembre, la Asociación de Bancos Privados (Asobanca), ente que recomienda consultar en los canales oficiales de cada entidad cuáles serán las agencias habilitadas para esta modalidad.

No obstante, no todas las entidades lo han definido y publicado. No fue el caso de Banco del Pichincha que estableció que para el 24 de diciembre sus agencias de Guayaquil atenderán de 10:0 a 14:00; la excepción es para Albán Borja que abrirá sus puertas desde las 9:00. El 25 de diciembre, 31 de diciembre y 1 de enero solo se atenderá vía cajeros automáticos y canales digitales.

En el caso de Produbanco, en City Mall y Mall del Sur, el 24 de diciembre y 31 de diciembre sus ventanillas funcionarán de 10:0 a 14:00; el 25 de diciembre, de 12:00 a 16:00, mientras que el 1 de enero, no habrá atención.

La banca privada, sostuvo el gremio, garantizará la provisión de servicios bancarios durante los días de feriado a través de los canales digitales (banca web y aplicativos móviles), la red nacional de cajeros automáticos disponibles las 24 horas del día y los corresponsales no bancarios (CNB), ubicados en tiendas, farmacias, ferreterías y otros comercios a nivel nacional. Ecuador cuenta con 35.974 CNB, siendo el tercer país con más corresponsales por cada 100.000 habitantes.

Para cuidar de la salud de todos los usuarios de la banca y de sus colaboradores, Asobanca recomendó el uso de los canales digitales de los bancos, a través de los cuales se pueden realizar las transacciones habituales de manera fácil, rápida y segura.