La banca regional expone lo mejor de su innovación en Guayaquil

Hoy, 4 de febrero de 2020, Guayaquil fue escenario de una nueva edición del Digital Bank, el encuentro de innovación tecnológica financiera más grande de América Latina. El evento, que se realiza por segunda ocasión en la ciudad y por cuarta vez en Ecuador, decidió este año incorporar también a los actores del sector asegurador.

Representantes de la banca y seguros del país, así como de empresas tecnológicas y StartUps, se reunieron en el Centro de Convenciones de la ciudad, para compartir sus experiencias en el ecosistema de innovación digital.

Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados de Ecuador (Asobanca) fue el encargado de inaugurar el foro, compartiendo los avances que se vienen registrando en Ecuador. Hace cuatro años, dijo, en el país solo un banco tenía un laboratorio de innovación para facilitar la creación de productos tecnológicos, hoy cerca de nueve instituciones siguen esa misma tendencia. Gracias a eso, señaló, en el país hay varios bancos que, del total de transacciones que hacen al mes, más del 90% son 100% digitales.

No obstante, dijo, aún quedan desafíos y estos están centrados en cómo atraer a ese 50% de la población que aún no está bancarizada. Para ello, dijo, los bancos del país y de la región deben volver al inicio: enfocarse en la base de la pirámide que ayude a resolver los problemas cotidianos de aquellas personas que no logran entrar al sistema, sobre todo por desconocimiento. Para ello sigue siendo necesario mapear las necesidades puntuales, que no se han logrado resolver con productos.

En el evento, que es organizado por el Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras, IPBF, con el aval de Asobanca y la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg), también se celebrará el 6 de febrero en Quito en el Centro de Eventos Quórum del Paseo San Francisco.

En el año 2019, en la tercera edición, el evento contó con más de 1.500 participantes, 21 startups y dos decenas de empresas nacionales e internacionales en ambas ciudades.