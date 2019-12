La banca debe crear productos a la medida

El sector acuícola debe acogerse a nuevos procesos sanitarios Leer más

Los 50.088 puntos nuevos de atención bancaria abiertos entre el 2015 y el 2019 no han sido suficientes para profundizar la penetración del sistema financiero.

La tenencia de una cuenta bancaria crece a un ritmo anual del 2,3 % en Ecuador, insuficiente para creer a la velocidad necesaria, que permita que más personas tengan acceso a los servicios financieros y puedan con ello acceder a préstamos, tarjetas y otros.

A septiembre de 2015 habían 99.993 y a igual mes de 2019, según la Superintendencia de Bancos, 150.081 puntos de atención entre oficinas, cajeros automáticos, cajas, corresponsables no bancarios y otros.

El director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), Julio José Prado, habla de tres elementos para la innovación financiera para la inclusión: productos financieros especializados; canales y modelos innovadores; medición creativa y alternativa del riesgo.

“Los productos financieros estandarizados que se usan para los bancarizados no solucionan los problemas de los “no bancarizados”, señaló Prado durante el V Congreso Latinoamericano de Educación e Inclusión Financiera (Cleif).

Por ejemplo, un producto crediticio con pagos mensuales puede no ser la mejor opción para un obrero o agricultor que trabajan por temporadas u obras específicas. Los bancos deben crear soluciones pensadas desde los problemas y las realidades de los clientes que todavía no atienden.

Según Asobanca, muchas personas no han podido incluirse en el sistema financiero debido a que no tienen un récord crediticio. Las instituciones financieras no tienen acceso sencillo a datos para comprobar identidad o dirección.

En Ecuador hay consciencia de la necesidad de acelerar la profundización, pero los expertos quieren que se pase de las palabras a los hechos.

Efraín Vieira, gerente del Banco del Pacífico, destaca su aporte. A octubre de 2019 tenía 15.241 corresponsales no bancarios. Pero el canal de mayor crecimiento porcentual son los de Bancomático Plus.

Todo está a la mano

La banca virtual permite a los clientes acceder al Banco desde cualquier lugar y en cualquier momento a través de tu celular o tableta, y sin necesidad de megas. Se puede enviar dinero a clientes y no clientes del banco para que pueda ser retirado a través de la red de cajeros automáticos.

‘Sophi’ ahora ayuda en todo

Llega Onboard BdP, una aplicación para abrir una cuenta de ahorros, invertir “como un experto”, solicitar tarjeta de crédito PacifiCard y un préstamo vehicular. Y un robot, Sophi, ayuda con información acerca de productos y servicios, consultas de saldos, movimientos, recargas, pagos.