Ecuador vive días difíciles con su principal oferta de exportación. No solo debe prepararse para enfrentar el desplome de los precios de crudo, sino también los bajos ingresos que percibirá por uno de sus productos estrella: el banano. Mucho más ahora que el sector productivo se organiza para paralizar, por tres semanas, sus ventas. La estrategia busca retirar la sobreoferta de fruta que hay en el mercado y con ello estabilizar los precios. A cambio, ofrecen donarla para apoyar en la actual emergencia por el COVID.

Representantes de la Federación Nacional Bananeros del Ecuador (Fenabe), que agrupa a una veintena de gremios de productores de todo el país, han hecho oficial ya esta propuesta. A través de una carta dirigida a la Presidencia de la República, el sector propone a las autoridades ayudar a canalizar la distribución de 18 millones de racimos, la oferta que la industria dejaría de enviar afuera durante todo este tiempo.

La medida es dura, pero los productores la consideran necesaria en el actual escenario, caracterizado por una mayor demanda interna de alimentos, pero también por las restricciones de compra a nivel internacional que hoy han hecho que los precios estén por los suelos: el valor oficial de la caja de 41 libras es de $ 6,40, pero hoy en día lo máximo que los agricultores reciben es $ 2,50. Byron Paredes, presidente de la Asociación de Bananeros de Ecuador, alega que ese valor les significa trabajar a pérdida. Entonces, “antes que regalarla afuera, preferimos donarla acá”, sostiene.

¿Por qué vamos a seguir exportando, si han bajado los pedidos, si afuera están pagando muy por debajo del precio de sustentacióny si se está perjudicando a todo el pueblo? Byron Paredes, presidente de la Asociación de Bananeros

El Ejecutivo derivó al Ministerio de Agricultura la atención de esta solicitud, pero esta cartera de Estado aún no ha emitido un pronunciamiento público, ni tampoco ha contestado las inquietudes de este Diario sobre el tema. No obstante, la propuesta viene generando una cadena de reacciones en las redes sociales. Hay opiniones como la de Eduardo Ledesma, expresidente de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), que califican la medida como una locura. Esto implicaría, dice, “colocar a los trabajadores y al país en una situación de no recibir dólares agravando la situación económica. Basta de las locuras de ególatras alocados por no poder firmar contratos”, dijo Ledesma.

Esos contratos que menciona, aclara Paredes, se están violando. La informalidad campea y “hace que la fruta hoy se esté vendiendo por debajo de los precios sustentados, perjudicando también a todo el pueblo”. Por ello, dice, la medida no es descabellada.

Los exportadores observan con preocupación el panorama. Richard Salazar, director de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), menciona que los problemas de logística y distribución en varios mercados importantes como Rusia y los países de la Unión Europea vienen generando una reducción de compras. En enero, el país logró colocar 37,6 millones de cajas, pero en febrero y marzo, estas bajaron a 33 millones y 30 millones, respectivamente. No obstante, el mayor descenso se espera en abril, el mes en el que se prevé que los envíos bajen hasta un 30 %.

Retirar oferta del mercado me parece una buena idea, pero no estamos de acuerdo con una paralización del 100 %. Richard Salazar, director de Acorbanec

“Obviamente eso significa que la oferta ya superó la demanda, y que hay un desfase de precios sobre todo en el mercado spot. Por eso creemos que, sin duda, hay que regular la oferta. Si la Fenabe está dispuesto a hacer la donación nos parece bien por el país, pero también creemos que no podemos parar al 100 %. Un 30 % ya sería bastante aceptable”, señala Salazar.

En esta crisis, menciona el dirigente, también hay que cuidar los mercados. Existen compromisos de entrega con importadores, con supermercados, que se deben cumplir. “Además en este momento, la exportación de productos es necesaria para seguir generando fuentes de empleo y divisas para el país”.