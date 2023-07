Tras un año y medio, la remodelación del principal local de Alamcenes Juan Eljuri, ubicado en la avenida Orellana, en el norte de Quito, concluyó y, con ello, se reabrió sus puertas. Esta decisión se alinea con el objetivo del Grupo Eljuri de avanzar hacia la celebración de su centenario con una imagen renovada y moderna.

Según el gerente de Almacenes Juan Eljuri, Carlos Joaquín Álvarez Eljuri, “a dos años del centenario, es importante mantenernos a la vanguardia. Es un nuevo concepto que hemos desarrollado. Somos un grupo que confiamos e invertimos en el país. Tal como lo dijo mi abuelo, Juan, fuimos los primeros que llgamos y seremos los últimos en salir”.

En una velada show en el renovado local, a la que asistieron los principales ejecutivos del Grupo e invitados, la firma mostró el camino por el que se dirigirá en los próximos años. Bajo el eslogan “Cambio a lo grande”, poco a poco, las empresas pertenecientes al holding irán alineándose al concepto.

El primer paso se dio con el local más grande de Almacenes Juan Eljuri, de 4.000 metros cuadrados, y continuará con los 12 restantes distribuidos por el país, hasta el 2024. Así lo señaló Ricardo Pasquel, su gerente Comercial.

“Sentimos que es un buen momento para cambiar, de darle un giro, de modernizar la venta de retail, para brindarle al cliente toda una experiencia de compra. En el año y medio que cerramos el local, las tendencias cambiaron. Para no quedarnos al margen, decidimos abrir los ojos. Antes se acostumbraba a exhibir el producto en cajas, con los precios afuera. Hoy, el producto está exhibido y funcionando, así el cliente puede saber exactamente lo que va llevarse a casa en ese momento”.

Por su parte, Patricia Cordero, gerente de Presupuestos, explicó que este primer cambio significó una inversión aproximada de 1 millón de de dólares, tomando en cuenta que el edificio es de su propiedad. “Necesitábamos recuperar el local. Tenemos una serie de líneas de negocio: electrónica, musical, ferretera, juguetería, etc. Se puede encontrar desde un clavo. Estamos desde 1925. Independientemente del Gobierno de turno, nuestro objetivo es impulsar al país. La familia no se va de aquí, eso debemos valorar y reconocer. Gladys Eljuri siempre me cuenta una frase que decía su papá: si mi gente está bien, yo estoy bien”.

Lucía Alvera, gerente Administrativa, detalló que fue el arquitecto Andrés Argudo quien se encargó del diseño del local remodelado, en el cual cada línea de negocio se identifica con un color diferente. “Estimo que deben haber unos 30.000 ítems. Ahora, aspiramos a abrir otro local, aunque no del mismo tamaño, al sur de Quito”.

Finalmente, Liz Vintimilla, gerente de Reatil y Perfumería, destacó que desde hace seis años, dentro de los almacenes, hay islas que se llaman “Beauty Market”, donde se comercializan productos de belleza con descuento y que ha servido al grupo para canalizar mejor aquel ‘stock’ que, por diversas circunstancias, no ha podido venderse.