Las tasas de los autos se reducirán gradualmente hasta llegar a 0% en 15 años, tras la suscripción del acuerdo

Acuerdo con Corea del Sur: así quedarán los aranceles de autos, SUV e híbridos en Ecuador.

Ecuador y Corea del Sur firmaron este 2 de septiembre de 2025 el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA), que permitirá reducir progresivamente los aranceles para autos, camionetas, SUV e híbridos coreanos, impulsará la oferta exportable ecuatoriana y facilitará el ingreso de productos nacionales con arancel 0% a un mercado de 51 millones de consumidores.

Reducción de aranceles para autos y SUV

Los autos livianos, SUV y camionetas tienen hasta ahora aranceles de hasta 40%, pero con el nuevo acuerdo, estas tasas se reducirán gradualmente hasta llegar a 0% en 15 años, bajando aproximadamente 2,7 puntos porcentuales por año. Estos modelos de vehículos son los más vendidos en Ecuador, donde marcas coreanas como Hyundai y Kia ya tienen fuerte presencia.

Beneficios para vehículos híbridos y eléctricos

En cuanto a vehículos híbridos, la reducción será más rápida.

Los híbridos de 2.000–3.000 de cilindrada del motor de combustión interna (cc), bajan de 10% a 0% en 5 años.

Los híbridos de 3.000–4.000 cc bajan de 20% a 0% en 10 años.

No obstante, por el lado de los carros eléctricos, muchos modelos ya entran con arancel cero, por lo que no verán cambios significativos.

Oportunidades para las exportaciones ecuatorianas

El acuerdo SECA marca un antes y un después en la relación comercial entre ambos países, al abrir las puertas de la décimo segunda potencia económica mundial a la oferta exportable ecuatoriana.

El trato fue firmado por el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, y el ministro de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur, Yeo Han-Koo, en una ceremonia oficial realizada en Seúl, con el acompañamiento de empresas coreanas que importan y están interesadas en productos ecuatorianos.

Con la entrada en vigor del SECA, el 98,8% de la oferta exportable ecuatoriana hacia Corea del Sur ingresará con arancel 0%, lo que permitirá a productos tradicionales como camarón, cacao, café, banano, pesca, lácteos y chocolates, así como a nuevos bienes como cárnicos, papas congeladas, piña y arándanos, llegar con mayor competitividad a un mercado de más de 51 millones de consumidores, según indicó el Ministerio de Producción.

