Dos casos confirmados con coronavirus serán dados de alta la próxima semana

Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, dio detalles del gabinete en rueda de prensa.

El gobernador de Los Ríos, Camilo Salinas, informó este viernes 6 de marzo de la evolución favorable de dos de los 13 casos confirmados de coronavirus en Ecuador y que, si siguen avanzando favorablemente, saldrán de la cuarentena la próxima semana.

"Dentro de estos casos confirmados están evolucionando muchos de ellos favorablemente con síntomas algunos y otros sin sintomatología... si están sin sintomatología, la próxima semana saldrán dos casos del aislamiento respectivo", dijo el representante provincial del Ejecutivo.

Según Alfredo Bruno, experto del Inspi, de acuerdo a últimos estudios, un paciente que no tiene síntomas no puede contagiar la enfermedad. Sin embargo, no precisó si esta medida incluye a pacientes que tuvieron el virus y se recuperaron.

5 noticias para revisar hoy: La UE evalúa medidas frente al coronavirus, gabinete presidencial en Guayaquil, y más Leer más

El reporte del Ministerio de Salud Pública no ha cambiado. Son 13 los casos confirmados de coronavirus en Ecuador. La única novedad es que 30 casos analizados dieron negativo.

🕘COMUNICADO || #COVID19 🇪🇨#ActivadosPorLaSalud

El Ministerio de Salud Pública informa que 12 de las 13 personas portadoras de coronavirus se encuentran con síntomas respiratorios leves y aislamiento domiciliario.

📍Reiteramos a la ciudadanía informarse por canales oficiales. pic.twitter.com/wm5RQ9vZOK — Salud Ecuador (@Salud_Ec) March 6, 2020

Entre las medidas que toma el Gobierno Nacional también están dirigidas al sector económico. El ministro de la Producción, Iván Ontaneda, informó que en esta semana fue creada una mesa de trabajo público - privada para analizar el impacto del nuevo virus en el sector.

Entre las conclusiones a la que ha llegado la mesa está la creación de una línea de crédito de hasta un millón de dólares como capital de trabajo para cadenas productivas que están siendo afectadas.

Además, están atendiendo problemas logísticos de que los que son víctimas algunos productos en el exterior por retrasos en los puertos de carga y descarga de importación y exportación.

"Esto está generando costos adicionales que no estaban contemplados en el sector" Iván Ontaneda, ministro de la Producción.

Policías en cuarentena en Cuenca

Seis policías de Cuenca están aislados por 48 horas hasta conocer los resultados de los exámenes a los que se sometieron la mañana de este viernes.

Un marino, en cuarentena dentro de un buque por coronavirus, intentó tomar un avión Leer más

Así se hizo conocer a través de un comunicado el Comando de Policía de Azuay. Según el alto mando provincial, se trata de una servidora técnica y cinco servidores operativos de una UPC del este de Cuenca. Uno de ellos habría presentado síntomas gripales, y conociendo que en los últimos días mantuvo contacto con un pasajero que estuvo en el avión en el que llegó el primer caso confirmado en el país desde España.

En el documento se señala que se han tomado las acciones sanitarias correspondientes.

El coordinador zonal 6 de Salud, David Ordóñez, señaló que los pacientes no presentan síntomas, y se deberá esperar los resultados de los exámenes que serán anunciados por la ministra Catalina Andramuño, quien también participó del gabinete ampliado presidencial en Guayaquil.

El gobernador Salinas, al ser consultado por este caso, señaló que no hay ningún caso registrado hasta el momento por parte del Ministerio de Salud. "En la mañana tuvimos una reunión con la ministra y no se nos informó sobre ese tema. Es importante esperar los pronunciamientos".