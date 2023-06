Un nuevo radar para el control del espacio aéreo ecuatoriano llegará al país posiblemente a inicios o a mediados de 2025. La semana pasada el Ministerio de Defensa adjudicó a la firma española Indra el contrato para la construcción de un nuevo aparato para la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Esa rama de las Fuerzas Armadas lo utilizará para labores de control de tráfico de sustancias ilícitas en el espacio aéreo, especialmente en la zona costera de Manabí. Su costo bordea los 24 millones de dólares y es parte de un proyecto de seguridad que supera los 40 millones de dólares e incluye otros equipos.

El proyecto se había mentalizado antes de que ocurra el atentado en Montecristi y comprendía la construcción de dos sitios radar (el de Montecristi y otro), las vías de acceso a esos sitios, seguridad electrónica para los dos lugares, vehículos, entre otros requerimientos. El aparato que llegaría al país en los próximos dos años reemplazaría al que había sido instalado en Montecristi en octubre de 2021 y que fue destruido por la explosión en uno de sus componentes cerca de 11 días después de la instalación.

El radar de Montecristi está lejos de volver a controlar al narco Leer más

La idea original de la FAE era tener dos radares, el de Montecristi y otro para ejercer el control del espacio aéreo. El radar inutilizado fue llevado a la Base Aérea que la FAE tiene en Latacunga, provincia de Cotopaxi hasta que sea posible su reparación que aún no se puede realizar por conflictos aún no resueltos con la asegurador Interoceánica.

Mientras el nuevo artefacto se construye y el otro se repara, la FAE espera tener un radar en arrendamiento de parte de la aseguradora. La situación aún no se concreta. El mes pasado EXPRESO solicitó a Interoceánica un pronunciamiento sobre el conflicto que aún se mantenía por el tema del radar. La respuesta fue que Interoceánica durante sus 35 años de trayectoria, se ha caracterizado por el cumplimiento del proceso legal y obligaciones adquiridas en todas las pólizas suscritas con sus clientes.

En este sentido, "el siniestro con el radar en el Cerro Montecristi del pasado 7 de noviembre de 2021, no será la excepción". En un comunicado remitido a este diario se señaló que "es por ello que, respetuosos del ordenamiento jurídico y de las distintas instituciones del Estado, nos mantenemos expectantes del pronunciamiento de las autoridades administrativas y judiciales, a fin de poder culminar el proceso de liquidación del respectivo siniestro, mismo que ha sido debidamente aceptado por mi representada". El pronunciamiento fue de Geovanny Montenegro Peralvo, gerente General de Interoceánica Compañía Anónima de Seguros".

La falta de comunicacion y las vias abonan al narcotrafico Leer más

Por los daños al radar de Montecritis, hace dos semanas la Fiscalía formuló cargos para 13 sospechosos de presunto sabotaje. Ellos serán investigados durante tres meses en los que se recopilarán los elementos de convicción suficientes para emitir un dictamen. Por este caso, aerotécnicos y otros miembros de la FAE recibieron sanciones.

¿Por qué demora tanto la construcción del radar?

Fuentes de la Fuerza Aérea señalaron que los radares tienen especificaciones determinadas, no son artefactos de libre disponibilidad en el mercado, no es tan común como un avión o un helicóptero y su construcción toma ese tiempo. El radar que utiliza la FAE para el control de los tráficos aéreos no identificados tienen un rango de 200 y 240 millas náuticas. La guerra con Ucrania, la pandemia y la escasez de circuitos electrónicos ha demorado la concreción del mismo. Las fábricas compran componentes y los juntan para cumplir las especificaciones.

En el caso del Ecuador el aparato que vendrá es un LTR25 (Long range Tactical Radar) que es un artefacto de reconocimiento aéreo en banda L con una antena de fase plegable. Se puede desplegar en dos camiones y transportar por aire en un avión Hércules C-130. Su montaje o desmontaje dura unas dos horas con equipo cualificado, señala la ce