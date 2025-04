A dos años de las elecciones seccionales, ¿arrancó el partido?

Una semana después de las elecciones nacionales, en el país político ya se habla de las seccionales, que serán en menos de dos años, en febrero del 2027. Sin embargo, mientras en Guayaquil, suenan nombres de posibles candidatos a la alcaldía, en Quito, en cambio, el tema es la revocatoria del mandato al alcalde Pabel Muñoz.

El más perjudicado: Pabel Muñoz

Pabel Muñoz es uno de los más afectados con la derrota de su movimiento, Revolución Ciudadana, ya que ha quedado más expuesto. No cuenta con un gobierno central, que lo cobije, coinciden los consultados.

El concejal socialista Andrés Campaña cree que los malos resultados electorales de la Revolución Ciudadana tienen entre otras causas, una “ineficiente gestión” del alcalde Muñoz. “No me pronunciaré a favor ni en contra de la revocatoria, pero me parece que le será más difícil tener apoyo para mantenerse”. También dice que las denuncias en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, seguro pesaron.

El caso de Guayaquil

La concejal de Guayaquil Ana Choez, del PSC, que se ha mantenido en la oposición sostiene que, “las medidas cautelares no contraponen la voluntad popular; Álvarez seguirá siendo el alcalde de Guayaquil, hasta que no haya una sentencia en firme”, refiriéndose al caso Triple A y cómo este puede afectar o no la intención de reelección del primer edil porteño.

El interés de ADN

En Guayaquil, coincidencia o no, la exalcaldesa Cynthia Viteri, quien perdió las seccionales contra Álvarez, volvió a la escena pública, días antes de las presidenciales. Dijo a EXPRESO que no ha tomado una decisión sobre su futuro político y que ha mantenido conversaciones informales con Daniel Noboa. “Es vital para él tener la mayoría de las prefecturas y alcaldías y recuperar Guayas del correísmo, tanto prefectura como alcaldía; también Quito y Pichincha, como ahora que ganó en la Sierra y recuperó Guayas. Tiene que replicarlo y mejorarlo”, opinó Viteri.

Emilia Reece Holguín, directora de ADN en Pichincha, no contestó llamadas ni mensajes. Por su parte, la asambleísta Nataly Morillo dijo que ADN está trabajando para fortalecer las bases en el país. “Queremos estar más cerca de la gente, no perder el contacto con las personas que nos apoyaron en estas elecciones, entender mejor su realidad y trabajar con ellas las propuestas locales. Debemos fortalecer la coordinación entre Ejecutivo y las alcaldías y prefecturas, para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos”.

El correísmo no podrá ir para la reelección en Pichincha y Manabí

Para el periodista Fabricio Vela -quien ha cubierto temas políticos 31 de sus 50 años- aseguró que una aspiración de Daniel Noboa será buscar una representación local con ADN. Cree que en el 2026 empezará la precampaña de cara al 2027.

En Guayas, la confrontación entre Álvarez y Noboa es evidente. Pero, Vela resalta que el alcalde fue el primero en reconocer el triunfo del presidente.

En el caso de la Prefectura de Pichincha, Paola Pabón, no podrá volver a postularse porque ya fue reelegida; lo mismo ocurre en Manabí, con Leonardo Orlando, anota Vela. Y que, “en Quito, el alcalde encara un proceso de revocatoria del mandato; el colectivo tendrá seis meses para recoger firmas y el último trimestre habrá un referéndum. No sería descabellado que pierda la alcaldía prematuramente; será un plebiscito no solo para Pabel Muñoz sino para la RC”.

Andrea González, excandidata presidencial, confirmó que le interesa la alcaldía de Guayaquil y que está formando un movimiento local, de derecha, liberal y verde. Destacó que en la papeleta presidencial hubo varios guayaquileños.

Sin liderazgo en Quito

En cuanto a los políticos quiteños en busca de candidaturas, el exalcalde Augusto Barrera apunta que desde hace varios años hay un debilitamiento de la capacidad de liderazgo local. Por ser la capital -cree- ha sido el escenario de la batalla descarnada, en esta campaña y ya desde hace 15 años. “Es una ciudad sin un periódico propio, hasta los grandes medios no piensan con esa lógica, hubo un vaciamiento de la esfera pública”.

Barrera recuerda que la visión de Quito cambió después de la administración de Paco Moncayo. Hasta entonces se mantuvo como el centro político, había una relación entre alcaldía y presidencia, con figuras como Jamil Mahuad o Sixto Durán Ballén. Rodrigo Paz fue candidato presidencial; Álvaro Pérez, binomio de Xavier Neira. Moncayo también intentó llegar a Carondelet.

Desde entonces hubo un antes y un después, no destacan figuras nacionales, originarias de Quito. Últimamente solo hay rumores de quienes podrían estar corriendo por la alcaldía. Pero no hay políticos jóvenes. Algunos ya han sido candidatos presidenciales; otros han optado por la prefectura, sin éxito.

El resultado electoral -concluye Barrera- debilita la posición política del alcalde Muñoz. Habría que observar cuál será la decisión del gobierno en torno a actuar de manera directa o indirecta sobre este proceso de revocatoria. “Es muy prematuro decir algo, ojalá la decisión sea más institucional”.

Contexto

En las seccionales del 2023, la Revolución Ciudadana ganó 10 prefecturas y 48 alcaldías. También les fue bien al PSC, Pachakutik y SUMA.

