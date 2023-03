Cerca de las 21:00 de este viernes 3 de marzo el juez Adrián Rojas suspendió la audiencia de formulación de cargos en el caso Sinohydro. Convocó a las partes procesales para el domingo a las 16:00 para anunciar su resolución sobre la prisión preventiva y arresto domiciliario solicitados por Fiscalía en contra de 37 sospechosos de posible cohecho.

Entre los investigados está el exvicepresidente Lenín Moreno. El último en oponerse a las medidas cautelares solicitada por la fiscal Diana Salazar fue el defensor público quien patrocinó a los ciudadanos chinos procesados en el caso.

Para 14 de los 37, considerando que son personas de la tercera edad, dio marcha atrás y sugirió que esa medida sea cambiada por arresto domiciliario, pero deben cumplir en el país.

En su momento el Estado tendrá que responder por semejante atropello. Eduardo Carmigniani, procesado en el caso Sinohydro

La finalidad de las medidas solicitadas es asegurar la comparecencia en el proceso, reiteró. Adjuntó los movimientos migratorios que evidenciarían la potencial intención de evadir la justicia. Dijo que el peligro de fuga se cristaliza y la prisión es necesaria. Dijo que al menos diez ya no viven en el país, entre ellos el expresidente Lenín Moreno, su esposa e hijas.

El abogado Eduardo Carmigniani es uno de los que se opuso. “Como no soy ni he sido nunca funcionario público, no puedo ni podía ser sobornado”, le dijo en su cuenta de Twitter.

Aseguró que jamás ha entregado sobornos y eso es algo que la Fiscalía no podrá probar. “Hoy ha pedido que se me imponga una absurda e inconstitucional prisión preventiva por haber cobrado honorarios. Claro que los cobré y están facturados. Pero de ahí a colegir que con ellos entregué aunque sea un caramelo a algún funcionario público hay gigantesca distancia”. Fue uno de los que se opuso a la medida solicitada.

Ante la eventualidad que se dicte la prisión afirmó que si “alguien piensa que me voy a esconder se equivoca. Aquí estaré defendiendo mi reputación y buen nombre, pues no voy a permitir que nadie los arruine”.

Carmigniani es uno de los que recibió cargos en el caso que involucra al exvicepresidente Lenín Moreno. La fiscal se tomó tres horas para detallar la investigación. Enunció 225 elementos de convicción que sustentarían una supuesta estructura de corrupción involucrada en el reparto de coimas en el caso Coca Codo Sinclair por 76 millones de dólares, contrato asignado a la empresa chino Sinohydro.

La fiscal aseguró que ese dinero llegó a los beneficiarios a través de terceras personas. Habló de núcleos familiares como los receptores de las dádivas como la familia del expresidente Moreno que habría recibido más de medio millón de dólares. Individualizó: Moreno y su esposa Rocío González a través de la adquisición de un departamento y muebles que suman 220.000 dólares, Irina Moreno 50.000 dólares, Guillermo Moreno 10.000, Edwin Moreno 350.000 y 25.000 las dos cuñadas.

De la familia Patiño la fiscal mencionó que prestaron facilidades para la recepción de sobornos a través de sus empresas y recibieron alrededor de 44 millones. Las acusaciones incluyeron a empleados de confianza.

Hasta cerca de las 21:00 intervinieron los defensores de 37 procesados. Presentaron arraigos y le recordaron al juez que la prisión preventiva es una medida de última instancia. Enfatizaron que la fiscal no especificó por qué pide la medida y tampoco por qué las medidas alternativas no son eficaces y debe ordenarse la prisión preventiva.

Versión. La próxima semana, el 8 de marzo, está citado a dar una versión sin juramento el expresidente prófugo Rafael Correa Delgado, quien reside en Bélgica. Su testimonio se recibirá a las 09:00 a través de la sala virtual a la que Correa deberá conectarse al menos 10 minutos antes de la diligencia.