El ciudadano cuencano tiene 34 años. Desde el 2017 se desempeña como juez en Santa Elena. El abogado y magíster en Derecho Civil también ha pasado, de forma breve, por otros cargos. En 2016, Moscoso fue asesor de una asambleísta de Alianza PAIS, luego asumió el cargo de subsecretario de Rehabilitación Social en el Ministerio de Justicia, donde también fue asesor.

Diario EXPRESO entrevistó al operador de justicia, vía telefónica, entre varias audiencias que cumplió este miércoles 13 de abril en la Unidad Judicial Multicompetente de Manglaralto, Santa Elena.

Diego Moscoso, de pasado correísta, fue la pieza clave en la liberación de Jorge Glas Leer más

Muchas personas privadas de la libertad que no han recibido respuesta de la justicia quisieran una gestión ágil como la que se le dio al recurso a favor del exvicepresidente Jorge Glas.

Si es que yo tengo que disponer, señor, su libertad, con la persona que estoy hablando a través del teléfono y no le conozco, así venga el rey de Roma, el presidente de la República de Estados Unidos, Vladímir Putin, yo le dejo libre. Este juez es así de independiente (...).

¿Ha recibido alguna comunicación del Consejo de la Judicatura después del fallo?

No tengo miedo. Si es que quiere venir el Consejo de la Judicatura a hacerme lo que quiera, botarme, ahí está mi puesto, se lo regalo. Si es que soy un problema, que me manden a un centro de privación de libertad y yo les doy sacando a todos los presos con los habeas corpus, porque mi criterio hacia el caso particular de Jorge Glas es un criterio jurídico.

¿Cómo llegó a la conclusión de que Glas merecía salir?

Se puso en mi conocimiento la mañana del día viernes pasado (8 de abril) una acción constitucional de habeas corpus, aduciendo que no sabían dónde estaba una persona privada de libertad y que dicha persona privada de libertad tenía daños a su integridad física y psíquica (...).

¿Alguien se negó al fallo en la audiencia?

El día que nos constituimos en audiencia, compareció la persona privada de la libertad (sábado), la secretaría para la privación de la libertad (el Servicio Nacional de Privados de la Libertad, SNAI), el Ministerio de Gobierno; dichos funcionarios no se opusieron, no tuvieron nada que decir, quisieron retirarse de la audiencia. Dijeron que no son parte procesal (...).

Por otro lado, sectores políticos cuestionan su aparente falta de independencia en su fallo por sus antecedentes laborales, que lo relacionan con una asambleísta de Alianza PAIS en 2016 y otros cargos del Ejecutivo de ese entonces.

He ido escalando en el Estado por mis propios medios. Antes comencé asesorando a gobiernos parroquiales. El primer gobierno autónomo parroquial al que asesoré, me parece que era afín al movimiento del expresidente Correa. El segundo gobierno parroquial al que asesoré era de otra línea política. Nunca he sido afín a un partido (...). Luego, la (entonces) asambleísta Liliana Guzmán me invitó a trabajar en Quito cuando vio mi trabajo en Girón, que en ese tiempo tenía de alcalde a su esposo. Yo era quien peleaba con el Municipio como abogado.

Entonces conoce o no a Rafael Correa o a Jorge Glas. ¿Hay fotos de usted con ellos?

Únicamente por televisión. No (los) conozco, tampoco he conversado con Correa y con Jorge Glas (...). Pueden buscar lo que quieran porque no van a encontrar nada con estos señores. No hay foto, porque no soy político.

Al conocerse su fallo, también trascendió información de supuestas faltas administrativas de su parte que incluso motivaron un supuesto pedido de suspensión de su cargo.

Glas fue liberado en medio de conjeturas sobre un pacto Leer más

Yo me enteré de eso por Twitter, no se me ha notificado. Es algo bochornoso. Para mí, es como si me llevaran un proceso a escondidas.

Sobre este tema ya se pronunció el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, quien informó que llegó ese pedido, pero que después fue retirado, ya que lo enviaron por error desde la oficina del CJ de Santa Elena.

¿Ese pedido obedece a una presión por otro fallo?

La causa constitucional de los peajes (fallo que dejó sin efecto el cobro de peaje en un punto de la vía Guayaquil-Salinas), porque eso es algo muy importante para Santa Elena.

Este Diario revisó sus declaraciones de bienes y hay un terreno que registra un valor de $ 90 mil, pero en los pasivos no hay una deuda de similar monto.

Yo le estoy poniendo 90 mil porque yo trabajé esa casa, construí y yo ejecuté el plano con un arquitecto, con tarjetas de crédito, el Seguro Social, vendí un carro. Por eso es que no tengo los carros que quisiera.

El juez Diego Moscoso en una selfie. Cortesía

Como el Mercedes de la foto que ha circulado...

Yo tengo fotos con Camaros, un Porsche. Esos carros no son míos. Ahí están las placas. Es algo chistoso.