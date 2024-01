Tras varios días de angustia, los agentes fueron liberados

Jackson Angulo y Pilar Bautista son dos trabajadores del Centro de Rehabilitación de Varones n.º 2 Esmeraldas que han vivido en carne propia el horror de los motines carcelarios. Él es guía penitenciario y ella es capacitadora en panadería. Ambos fueron rehenes de los internos en varias ocasiones.

“Es una situación muy difícil, uno no sabe si va a salir vivo o no porque no se sabe qué va a pasar”, relata Jackson, quien tiene 32 años y 11 años trabajando en la prisión.

Pilar tiene 58 años y lleva más de 15 impartiendo cursos de panadería a los internos. Ha sido retenida cinco veces. “Es una pesadilla, uno siente que se va a morir”, cuenta Pilar, quien aún tiene miedo y angustia de lo que pasó. La liberación fue en las primeras horas de ayer.

La Policía Nacional y los Militares indicaron que del 09 al 14 de enero se liberaron a 201 personas que estaban de rehenes en siete cárceles.

Mientras que en Turi, Azuay, se conoció que durante altas horas de la noche del sábado se liberó a todos los rehenes que permanecían retenidos desde el lunes 8 de enero. En total fueron 47 guías penitenciarios y 8 personas del área de cocina.

Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, señaló que todos los rehenes salieron con vida y trasladados a diferentes casas de salud para su respectiva revisión médica.

En Machala, provincia de El Oro, dos tanquetas de guerra llegaron hasta los exteriores del Centro de Privación de Libertad para rescatar a los 15 guías penitenciarios.

Primero hubo un diálogo, los privados de libertad accedieron a entregar a los secuestrados en un operativo completo, donde intervino la Cruz Roja y Ministerio de Salud Pública.

A las 08:35, un bus de la Policía se acerca a la puerta del Centro de Rehabilitación Social y en segundos los reos abrieron la puerta principal para sacar a los 15 guías secuestrados. Inmediatamente se cerró la puerta de la cárcel que aún sigue tomada por los reos, pero ya sin rehenes.

Durante la madrugada de este 14 de enero de 2024, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional llevaron a cabo exitosas operaciones militares en los Centros de Rehabilitación Social de las ciudades de Esmeraldas, Ambato, Azogues, Machala y Loja. pic.twitter.com/hBdV1dZTvt — FFAAECUADOR.. (@FFAAECUADOR) January 14, 2024

Así también, en Latacunga, provincia de Cotopaxi; se retuvo a 46 funcionarios, entre guías y personal administrativo. En la noche del sábado, los presos liberaron a sus rehenes. Una guía pudo salir el pasado viernes.

En tanto, Fabricio Silva, jefe de Policía de Ambato, provincia de Tungurahua, confirmó que lograron la liberación de los 13 guías retenidos y que de inmediato fueron trasladados a diferentes casas de salud para verificar sus condiciones médicas.

“Muchachos, cómo están. Somos de la Policía y el Ejército Nacional. Están liberados”, mencionó el personal Antisecuestro cuando se hizo la liberación de los guías. Unos entre llanto y otros con abrazos mostraron el agradecimiento.

El Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI) afirmó en un comunicado que no habían más rehenes por rescatar. Hasta el último jueves se trató de 178 secuestrados y hubo escasa información de ellos. En las prisiones que también se retuvo a trabajadores son las de Cañar y Loja.

