Diana Jácome vs. Rafael Correa: del “cariño eterno” al cruce de acusaciones

La actual asambleísta de ADN increpó al expresidente recordándole que no puede regresar a Ecuador por ser un prófugo

Una vez más, el expresidente Rafael Correa sacó del baúl de los recuerdos una publicación escrita por Diana Jácome, en mayo del 2017. El viernes 20 de junio del 2025, ocho años después, le recordó a la hoy asambleísta de ADN, que ella le exteriorizaba su cariño, a través de esa red social.

Diana Jácome, abogada, exasesora presidencial de Daniel Noboa y su exdelegada al directorio de Medios Públicos, fue binomio de Jan Topic en el 2023. Además, fue presentadora de televisión de canales de televisión en manos del gobierno de Rafael Correa, entre otros cargos.

Por eso, el expresidente de la República le suele recordar su pasado, por decirlo de algún modo. En esta ocasión volvió a compartir en X mensajes que ella escribió, cuando al parecer tenía otra opinión sobre él.

Correa le sacó dos mensajes en X, en las que Diana Jácome se dirigió a él así: "El cariño es eterno por todo lo que ha hecho por nuestro país". Y: "Sin duda alguna, es un país transformado y con dignidad. Hasta pronto!!!". Los escribió el 25 de mayo del 2017 y el 10 de julio del 2017.

Lo que le respondió Diana Jácome al expresidente Correa

La hoy asambleísta de ADN, Diana Jácome, no dejó el mensaje en X de Correa sin respuesta: "Te encanta atacar mujeres, delincuente no soy, menos corrupta y prófuga. Lo invito a Ecuador para que me lo digas en persona".

Te encanta atacar mujeres, delincuente no soy, menos corrupta y prófuga. Lo invito a Ecuador para que me lo digas en persona. https://t.co/b6UUczIxQZ — Diana Jácome (@dianajacome) June 20, 2025

¿Es la primera vez que Correa saca a relucir esos mensajes?

No, el 9 de julio del 2023, cuando Diana Jácome corría como candidata vicepresidencial de Jan Topic, Rafael Correa ya sacó a relucir uno de esos mensajes. Lo hizo en medio de una pelea en redes sociales con el entonces candidato.

¿Permitirá que su actual compañero de fórmula, demostrando mediocridad y mala fe, nos diga corruptos?

Veremos.

Ya falta poco…✊🏽 pic.twitter.com/Y6i1sayleN — Rafael Correa (@MashiRafael) July 9, 2023

Entonces, Diana Jácome respondió con una frase bíblica:

“El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca".Los principios no son negociables,te devolveremos la esperanza querido Ecuador,incluso para usted Rafael. https://t.co/o2O7plhx34 — Diana Jácome (@dianajacome) July 9, 2023

Por su parte, Jan Topic solo le escribió: "Seguiré defendiendo el Estado de Derecho y, si este ha sido destruido, lo levantaremos desde sus cimientos. ¡Mediocres los tibios que destruyeron nuestro país, llevándonos a días de zozobra, y hoy pretenden volver con soluciones!".

Seguidores del correísmo también suelen compartir una imagen del 2012 de la asambleísta Diana Jácome, en la que se la observa vistiendo una camiseta de Alianza País, junto al exministro Germánico Pinto.

