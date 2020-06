El desgaste político abre el campo a los nuevos

La derecha no logró cerrar filas en torno a un candidato único para la primera vuelta de las elecciones de 2017, pero sí para impulsar una segunda vuelta a favor del entonces candidato Guillermo Lasso.

Decisiones que mueven el tablero electoral. El anuncio del exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot de no correr por la Presidencia ni por ningún otro cargo de elección popular en los próximos comicios ni los siguientes, y la intención del expresidente Rafael Correa de ser candidato a la Vicepresidencia, consolidan un escenario electoral que da más claridad al votante.

Una derecha dividida con un postulante socialcristiano aún sin rostro, y con otro claro: Guillermo Lasso. Una izquierda correísta, con un voto duro, que espera la proclamación del ungido o ungida por Correa; y otra alejada del correísmo que aspira a unirse en torno a un nombre que surja o no del movimiento indígena. Y un centro a la espera de que aparezca un ‘outsider’ (candidato al margen) que capte el voto blando tanto de un lado como del otro.

Las próximas decisiones serán claves. Y una de ellas tiene que ver con la pregunta:_¿Un candidato con rostro político o apolítico? Juan Pablo Mendoza, consultor político con experiencia en campañas electorales en varios países, entre ellos Ecuador, cree que un nombre independiente ayuda más en tiempos en que la política “es una palabra fea”.

Y al parecer el Partido Social Cristiano (PSC) lo ha entendido así, al no cerrar sus puertas a presentar un aspirante presidencial por fuera de sus filas. “Que el PSC diga esto no es gratuito. Las personas están hartas de la política, (palabra que) suena a corrupción. Hay que ser lo menos político posible. Le apunta al nicho de personas que quieren votar en favor de una persona apolítica”.

Mientras la derecha no se consolide, le va a dar tregua a la izquierda, es decir a Rafael Correa. Juan Pablo Mendoza, consultor político

Una línea que no solo debería seguir el PSC, sino también el correísmo, a decir del también consultor político ecuatoriano Camilo Severino. Ambas tiendas políticas, actualmente sin un cuadro claro para la papeleta presidencial, deberían alejarse de los “extremismos”, opina el experto, y abrir sus horizontes a otros nombres. “El correísmo sabe que tiene una fuerza electoral fuerte, pero una resistencia. Necesita, sea como sea, un rostro nuevo que ablande esa resistencia. El mayor riesgo para el correísmo, al igual que para los socialcristianos, es ser extremistas. Cerrarse dentro de su propia organización”.

Así que, dependiendo de las decisiones internas, este próximo proceso de sufragio podría ser la elección de los rostros nuevos. ¿Pero y si no es así? El consultor ecuatoriano dibuja otro escenario, uno en el que el votante quiera un cambio total y abra el espacio a una figura totalmente nueva, el llamado ‘outsider’. “Puede ser un Isidro Romero o un Pablo Campana, pero no han logrado consolidarse... Estos siguientes meses son importantes para estas figuras nuevas”.

Un candidato con un discurso contra la corrupción puede tener un espacio, pero sin caer en la trampa. Camilo Severino, consultor político

No solo los rostros nuevos, también las alianzas entran en el juego para ejercer presión en la balanza. Mendoza considera que si la derecha no logra consolidarse en torno a un solo candidato, como ve que no lo está haciendo, puede darle tregua al correísmo. “Vemos un voto de derecha superdisperso y a Correa solo en el otro lado”, acota.

Severino está seguro de que esta será la elección de las coaliciones, pero también en la que se juega mucho la madurez política del país. ¿A qué se refiere? Describe a un electorado desilusionado, pesimista, en el que la esperanza y la certeza serán los que motiven el voto. “El mayor riesgo que hay es que la gente voto con enojo, pues eso abre la puerta a candidatos populistas, lo que es un riesgo... Los actos de corrupción pueden detonar ese enojo”.