“El derecho de los migrantes no se puede afectar por presunciones”

Simplemente ni lo mencionaron. Como que no existiera al menos una sombra sobre la legalidad de los contratos. Al parecer, 105 asambleístas o desconocen el contexto, o lo saben pero prefieren obviarlo. El pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución en la que solicita al presidente Guillermo Lasso disponer a la Cancillería restablecer el servicio de asesoría jurídica y psicológica gratuita para los migrantes afectados por las hipotecas vencidas en España.

Es el mismo servicio cuyos contratos fueron cuestionados por el ahora exembajador de Ecuador en España, Pascual del Cioppo, argumentando que fueron otorgados a empresas vinculadas al partido español, Podemos (afín al expresidente Rafael Correa), y cuyo dinero se presume iba a financiar a dicha organización política.

La resolución llega oportuna o inoportunamente (depende de quién lo vea) en este momento en el que la excusa de Del Cioppo a asumir el cargo diplomático aún está tibia, y que la documentación recientemente solicitada por tres legisladores (dos del correísmo) sobre los contratos y el servicio prestado en España ya fue entregada por la Cancillería.

Al ser consultado sobre la pertinencia del debate y su contexto, el asambleísta de la Izquierda Democrática, Marcos Molina, uno de los 105 que votaron a favor, reconoció que sumó su voto a la postura acordada en el bloque. “Votamos fue la bancada que estimó que había que votar a favor. Así fue. Esa es la verdad. Yo hice la votación de acuerdo a lo que acordamos para hacerlo”.

No conozco el tema (sobre el partido Podemos). Votamos de acuerdo con la bancada. Yo estoy más dedicado a la salud, es el tema que a mí me interesa. Marcos Molina, asambleísta de la Izquierda Democrática.

La propuesta nace del bloque correísta de Unión por la Esperanza, específicamente del legislador Gustavo Mateus. El legislador Ferdinan Álvarez, de dicha bancada, cree que fue oportuno abordar la resolución en este momento que los compatriotas en España son afectados por las deudas hipotecarias. “El derecho de los migrantes no puede verse afectado por una presunción, de una declaración, a mi criterio bastante irresponsable, del señor (Pascual) Del Cioppo al no haber tenido ningún tipo de elementos que sostenga sus afirmaciones”.

Todos los asambleístas están facultados para pedirlos (que el presidente desvele los contratos). Nos enfocamos en pedir la restitución de los derechos de los migrantes. Ferdinan Álvarez, asambleísta de UNES.

La Bancada del Acuerdo Nacional, que agrupa al oficialismo, se abstuvo. Pero no por las dudas que salpican los contratos de este servicio, sino porque el servicio sí se está prestando. “Eso no se ha suspendido y es gratuita en la medida de quien la solicita pueda acceder a una situación socioeconómica que sí lo demande... Las declaraciones (de Pascual del Cioppo) no tuvieron sustento o al menos no se ha conocido hasta este momento y es por eso que no se ha hecho seguimiento en ese sentido”, comentó la legisladora Nathalie Arias, del movimiento CREO.

El servicio a los migrantes en España afectado por los desahucios no se ha interrumpido... Si la situación lo amerita, se podría realizar el seguimiento a las declaraciones del señor Del Cioppo. Nathalie Arias, legisladora de CREO.

El derecho del migrante prevaleció ante la sombra que tiñe los contratos presuntamente para favorecer un partido extranjero.