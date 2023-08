Debido al retraso de los miembros de las juntas receptoras las personas aún no pueden ingresar

Hasta las 07:15, tanto en la Unidad Educativa Emanuel como en la Unidad Educativa Nueva Alborada, ubicadas en el norte de Guayaquil, los delegados de las organizaciones políticas no podían ingresar a estos recintos electorales, así como la ciudadanía que madrugó para sufragar.

Los recintos electorales debían abrir las puertas a las 07:00, para que los electores y delegados de los partidos y movimientos políticos ingresaran; sin embargo, debido al retraso de los miembros de las juntas receptoras, para su instalación, las personas aún no pueden ingresar a los recintos.

Desde las 05:30, Jimmy Ordóñez, delegado del movimiento Revolución Ciudadana (RC), estuvo en Unidad Educativa Emanuel. Llegó temprano en espera de poder ingresar a tiempo, pero hasta las 07:15, no podía ingresar. Junto a otros delegados hacían fila en los exteriores del centro educativo.

Jorge Maldonado, delegado de la alianza Claro que se puede, estuvo desde las 06:30, en este mismo recinto. Maldonado manifestó que “los señores militantes aún no dejan pasar porque no se instalan las mesas y ya era hora que debió haber comenzado (la jornada de votación)”. Aunque otros delegados decían que tenían que esperar tranquilamente, Maldonado manifestaba que eso no era correcto, de acuerdo a “los reglamentos”, ya que a las 17:00 culminaría el tiempo para que los electores voten.

Ante este malestar, Ordóñez, quien también es un comisionado internacional de los Derechos Humanos, dijo que notificaría esto “porque ya deberíamos estar adentro”.

En cambio, en la Unidad Educativa Nueva Alborada, William Gavilanes, delegado de RC, también esperaba poder ingresar al recinto, “pero no tenemos ningún apuro”. Él estaba desde las 06:30 en el sitio.

Junto con ellos, varias personas también hacían fila para poder sufragar, entre ellos Francisco Monroy, 65 años, prefirió ir temprano a sufragar para poder votar rápidamente e ir a su casa, pero no podía hacerlo. Tampoco podía hacerlo Ponceano Martínez. “Lo qué pasa es que como nosotros somos personas mayores (de la tercera) de edad, somos responsables”.

Las juntas receptoras del voto estarán abiertas hasta las 17:00. Luego de esa hora, los miembros de las mesas iniciarán el proceso de escrutinio y conteo de votos.

Hoy, el país eligieran al nuevo mandatario y vicepresidente y a los 137 asambleístas, que estarán en funciones hasta mayo de 2025. También tendrá que manifestarse en torno al Yasuní y el Chocó Andino.