Debate presidencial 2025: Los momentos más tensos del careo y sus protagonistas

El reciente debate presidencial previo a las elecciones generales en primera vuelta destacó momentos de tensión y confrontación entre los candidatos, reflejando los desafíos políticos y sociales que Ecuador enfrenta.

Interpelación entre Luisa González y Andrea González

Uno de los momentos más álgidos se vivió cerca de las 22:00, cuando Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana (RC), interpeló a Andrea González Náder, del Partido Sociedad Patriótica, en el bloque correspondiente al eje temático Eficiencia del Estado y servicios públicos.

Luisa González y Andrea González son las únicas mujeres candidatas a la Presidencia de la República. ILUSTRACIÓN EXPRESO.

Politizas la tragedia de cualquiera para tener un poco de atención" Andrea González a Luisa González Candidatas presidenciales

La pregunta de Luisa se centró en el caso Olón, que involucra a la primera dama Lavinia Valbonesi y la entrega de permisos para un proyecto inmobiliario en un área protegida. Andrea González respondió con firmeza, recordando que fue la primera en denunciar este caso en su tweet del 5 de junio de 2024. Segundos después, González Náder aprovechó la oportunidad para confrontar a la representante de la RC:

"Las organizaciones no gubernamentales se pueden, de manera independiente, hacer sentir, no a diferencia tuya que politizas la tragedia de cualquiera para tener un poco de atención. Fianlemnte en Olón no pasó nada, pero ustedes hicieron desaparecer la cascada San Rafael e invirtieron 3 mil millones de dólares en una hidroeléctrica que hoy Bloomberg habla de un socavón", expresó la representante del partido del expresidente y candidato a asambleísta Lucio Gutiérrez.

En otro momento, Luisa González no perdió la oportunidad para destacar que la cascada San Rafael se secó debido a una implosión y un socavón. Las autoridades locales atribuyeron el hecho a causas naturales, como la erosión del río Coca. Cerca de ese sector se encuentra la central hidroeléctrica más grande del país: Coca Codo-Sinclair.

RELACIONADAS La erosión en el río Coca pudo evitarse

"Eres o te haces": Cucalón a Noboa

El primer grupo de candidatos tuvo un momento tenso, que se evidenció en la reacción de los ecuatorianos en redes sociales. En el tercer eje temático, enfocado en el crecimiento económico y generación de empleo, Henry Cucalón, candidato del movimiento Construye, lista 25, expresaba su propuesta de concesiones viales a lo largo de todo el país de la mano del sector privado para generar hasta 40.000 empleos al año

Henry Cucalón cuestionó la pregunta que le formuló Daniel Noboa. ILUSTRACIÓN EXPRESO.

Tras aquella intercención, Daniel Noboa, actual presidente y candidato por ADN, interpeló a Cucalón sobre la concesión del campo Sacha, una de las áreas petroleras más significativas del país. Ante ello, Cucalón reaccionó enérgico al decirle: "Eres o te haces. Estoy hablando de apertura total a la inversión privada que va a generar más empleo".

La controversia en el caso los 4 de Guayaquil: Tabacchi y Noboa

"La tragedia de los cuatro niños nos rompió a todos. Muchos hemos callado, pero el presidente de la República no puede hacer silencio. Díganos los nombres de los cuatro niños y decida si le pide perdón al país que nos va a hacer bien a todos", interpeló Francesco Tabacchi a Daniel Noboa.

Tabacchi le pidió a Noboa que mencionara los nombres de los cuatro menores de edad asesinados en Taura. ILUSTRACIÓN EXPRESO.

El presidente-candidato respondió de manera escueta, argumentando que no había una pregunta en la intervención de Tabacchi, pero que discutiría sobre las cifras de seguridad. Noboa optó por recordarle al candidato de CREO su periodo como gobernador de la provincia del Guayas "la época más violenta de la historia de la provincia", aseveró Noboa.

Finalmente, el presidente-candidato aseguró que todas las personas involucradas rendirían cuentas ante la justicia y reafirmó su compromiso diciendo que en su administración "no solapa a nadie".

EL CANDIDATO @DanielNoboaOk LE DEBE AL ECUADOR ENTERO ESA RESPUESTA



Y CLARAMENTE NO SE SABE LOS NOMBRES DE LOS 4 NIÑOS DE LAS #MALVINAS pic.twitter.com/7VGIXpil7c — Francesco Tabacchi (@ftabacchir) January 20, 2025

Alias Rasquiña: la controversia entre Luisa González e Iván Saquicela

¿Qué juez liberó a alias Rasquiña? La pregunta que surgió en el debate presidencial Leer más

La candidata Luisa González acusó a Iván Saquicela, de Democracia Sí, de haber liberado a Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de Los Choneros. Saquicela defendió su inocencia, recordando que fue él quien sentenció al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas, líderes del movimiento que auspicia a Luisa González.

Lo cierto es que Jorge Luis Zambrano obtuvo su libertad al acogerse al beneficio de prelibertad, que se dio después de una decisión judicial clave. En 2019, el juez de Manabí, José Tamayo Arana, rebajó la pena de Zambrano de 20 a 8 años de cárcel por asesinato. En diciembre de 2020, tres disparos acabaron con la vida de Rasquiña.

Leonidas Iza vs Víctor Araus

Victor Araus, exgeneral de la Policía acusó a Leonidas Iza de destruir los servicios públicos tras los paros indígenas en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, a lo que el candidato de Pachakutik respondió: "Violencia es no tener pan todos los días, no tener medicinas en los hospitales".

Iza y Araus se lanzaron acusaciones en dos ocasiones. ILUSTRACIÓN EXPRESO.

En un segundo round, el turno de interpelar fue para Iza. El líder indigena acusó a Araus de reunirse con Rubén Cherrez y Danilo Carrera para gestionar un ascenso en su carrera policial. En respuesta, el candidato de la lista 4 expresó: "Fui calumniado por un expresidente y un cuñado corrupto, quienes mantenían vínculos con el narcotráfico. A pesar de todo, estoy libre, con la frente en alto".

El exgeneral de Policía Víctor Araus quiso ponerle el pie a Iza, y Leonidas procedió a mearlo en vivo y en directo 😂 pic.twitter.com/GLtMRdjDFh — Daniel Salcan (@Danielsalcan_) January 20, 2025

Este debate presidencial dejó ver las diversas posturas y propuestas de los candidatos, generando un espacio donde la confrontación fue parte de la cita democrática, cuyo objetivo fue promover el voto informado de cara a las elecciones generales del 9 de febrero de 2025.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.