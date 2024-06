El debate del matrimonio igualitario se reactiva, en mes del Orgullo Lgbtiq+

Hace cinco años, el 12 de junio del 2019, la Corte Constitucional le dijo: ‘sí acepto’ al matrimonio civil igualitario. Desde entonces, en Ecuador las parejas del mismo sexo pueden casarse. Es posible en 11 países de América, por ejemplo en Colombia, Argentina, Brasil, Chile, México, Canadá y Estados Unidos.

Esa decisión ha sido vista como una conquista para la población Lgbtiq+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexo y queer) y como un avance en materia de derechos humanos.

Sin embargo, aún hay grupos provida que no lo aceptan y opinan que ha ocasionado un debilitamiento de la “institución matrimonial”.

La tarde del lunes 17 de junio de 2024, en pleno mes del Orgullo Lgbtiq+, en redes sociales se difundieron videos con comentarios en contra del matrimonio civil igualitario, emitidos en un programa televisivo. Eso generó debate y reacciones de activistas, una de ellas Pamela Troya.

Desde el 2013, Troya impulsó el matrimonio civil igualitario en Ecuador. El 5 de agosto del 2019, luego de 10 años de relación, ella pudo casarse con Gabriela C., pero se divorciaron el 27 de septiembre del 2019. Entonces se dijo que su lucha fue solo un show.

“Me apena ver esas reacciones ante un debate superado. Hace cinco años se conquistó ese derecho. Y ahora se quiere retroceder, invalidar nuestra lucha. Eso muestra que hay un segmento de la sociedad que quiere permanecer en la ignorancia; la ciencia señala que la orientación sexual no es una enfermedad”.

En 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Y en el 2018 se excluyó a la transexualidad de la lista de trastornos mentales.

La activista, de 41 años, subraya que el matrimonio con Gabriela fue real, estuvieron juntas por 10 años. “Esa lucha quizá me costó la relación; además mi salud mental y la persecución por el activismo, que incidió en mi situación económica”.

Este martes 18 de junio del 2024, Pamela Troya cumple tres años con su actual pareja, Sara. “Rehacer mi vida ha sido maravilloso. Tenemos un hogar, vivimos juntas y cuidamos de dos adolescentes. Por cuestiones muy delicadas, estoy a cargo de mi sobrino, quien cumplirá 18 años en agosto. No lo he buscado, pero soy la madre de mi sobrino. Y el hijo de mi pareja, de 19 años, me ha dicho que soy como su segunda madre”.

Por eso, la activista señala que: “La maternidad no es solo biológica, ocurre en la construcción de estos vínculos amorosos de cuidado”.

El 5 de julio, los chicos se graduarán de bachilleres, en el mismo colegio, en Quito. Troya se siente contenta. Luego de un divorcio tan mediático -anota- atravesó una muerte simbólica.

“Sentir que el amor renace y que es posible reconstruir la vida de nuevo es algo poderoso; me gustaría que todos puedan experimentarlo más allá de una relación de pareja; así tal vez no habría odio a las poblaciones Lgbtiq+”.

De momento, la defensora de la diversidad sexual está ilusionada con otra meta: le faltan dos meses para terminar su maestría en comunicación y marketing político en la UNIR. “El amor me ha dado la fuerza para avanzar en otros aspectos de mi vida”.

¿Por qué hay rechazo al matrimonio civil igualitario?

La socióloga Natalia Sierra dice que existen construcciones ideológicas que llevan mucho tiempo y desmontarlas se vuelve complicado. Algunas personas, señala, tienen cierto temor a la transformación de códigos sociales, que implican ampliación de derechos y dejar de lado situaciones arcaicas.

“El contrato social o matrimonio burgués debía contener la vida afectiva y sexual de la pareja, lo que también era necesario en el capitalismo. Pero con el paso de los años se ha visto que los afectos entre los seres humanos no se reducen a la genitalidad y a la procreación de hijos, el amor es más diverso”, indica Sierra.

