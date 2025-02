Daniel Noboa y Luisa González apelaron al miedo para captar votantes, afirma experta

Las emociones juegan un papel fundamental en la toma de decisiones, y los estrategas de campaña lo tienen claro. En la recta final de la primera vuelta de las elecciones generales 2025, los dos principales candidatos, Daniel Noboa y Luisa González, coincidieron en algo más allá de sus propuestas: el uso estratégico de las emociones para movilizar a los votantes.

En una entrevista exclusiva con Diario EXPRESO, Michelle Villavicencio, experta en neurocomunicación y con casi dos décadas de experiencia en el campo, señala que ambas campañas se centraron en el miedo como recurso para apelar al cerebro emocional del electorado. abogada y master en Comunicación Política, Empresarial y Neuromarketing

Noboa está apelando al miedo de volver a un gobierno del socialismo del siglo XXI, en el cual posiciona la retórica de no queremos volvernos una Venezuela". Michelle Villavicencio Experta en neurocomunicación

"Noboa está apelando al miedo de volver a un gobierno del socialismo del siglo XXI, en el cual posiciona la retórica de no queremos volvernos una Venezuela, no queremos ser Cuba, no queremos los resultados que tienen estos países hermanos", comenta Villavicencio.

Por otro lado, la también máster abogada indica que Luisa González habla de la esperanza, pero anclada en un factor de miedo que se traducen en "no queremos más delincuencia, inseguridad, desempleo, no queremos un país que cada vez está peor económicamente".

El miedo como herramienta para un electorado cansado

Según Villavicencio, la política parece alejarse de las ideologías, las propuestas y las ideas, dándolo prioridad al uso estratégico de las emociones primarias para movilizar a los votantes, emociones que son profundamente significativas y que permiten a los candidatos conectar con el electorado, especialmente en un escenario tan polarizado.

Luisa González habla de la esperanza, pero anclada en un factor de miedo respecto a lo que estamos viviendo: inseguridad, desempleo, no queremos un país que está peor económicamente". Michelle Villavicencio Experta en neurocomunicación

La experta en Comunicación Política, Empresarial y Neuromarketing indicó a este Diario que el incremento de votos que ha logrado la Revolución Ciudadana en estas elecciones generales respondería más hacia un rechazo de las políticas del gobierno actual que por un verdadero respaldo a la propuesta correísta. Lo mismo sucede del lado de Noboa, quien captó el voto anticorreísta.

Para Villaviencio, la falta de una tercera opción clara dificultó que los votantes expresaran su descontento de manera directa, lo que llevó a que muchos se inclinaran por Luisa González o Daniel Noboa, no necesariamente por un respaldo ideológico.

¿Cómo influyen las emociones en las decisiones electorales?

Villavicencio destacó que, según estudios neurocientíficos, el cerebro toma el 95% de sus decisiones de manera emocional. "Si tú le preguntas al electorado si ha revisado los planes de gobierno de cada uno de los candidatos, ninguno te va a decir que sí (…) la discusión sobre por quién votar se decide emocionalmente, del que me cae bien, del que me cae mal, si me gusta o no lo que dicen, no me gusta lo que dicen, conecta o no con lo que yo siento", afirmó.

Este fenómeno no es exclusivo de Ecuador. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos, por ejemplo, mostraron cómo Donald Trump apeló a las emociones de los votantes a través de un mensaje patriótico de recuperar la grandeza estadounidense. "Las emociones son un factor universal", aseguró la experta.

Más allá de las propuestas o los planes de gobierno, Michelle Villavicencio concluye que en Ecuador los votantes han tomado decisiones emocionales, guiadas por la ansiedad y el temor ante lo que podría suceder si no se elige a la opción que consideran correcta.

