Daniel Noboa confirma lo que siempre se supo: es candidato

Si de algo no se puede achacar al presidente Daniel Noboa es de haber tenido un doble discurso sobre su reelección: si bien nunca fue categórico, como lo fue en su más reciente entrevista, en CNN, lo cierto es que siempre sostuvo esa idea a la que nunca trató de ocultar ni de negar. Coherencia no le ha faltado, aunque el concepto de presidente candidato es legítimamente cuestionable.

Con la entrevista en CNN, no solo que Noboa confirma su participación en las elecciones venideras, sino que dio ciertos detalles bastante decidores. Por ejemplo, que en un mes antes de las elecciones encargará su cargo a la vicepresidenta, Verónica Abad.

Daniel Noboa fue consultado sobre el rol de la vicepresidenta Abad, actual embajadora de Ecuador en Israel y sobre quien recaerá la Presidencia cuando él asuma la candidatura. "Cuando me toque ceder la Presidencia a un vicepresidente, lo haré", dijo.



Ese anuncio, sin duda, no es poca cosa puesto que ella es, en realidad, uno de sus más enconados adversarios políticos. Tan adversaria política es Abad de Noboa, que no solo la confinó en Israel para tenerla lejos, sino que llegó a decir que si por él hubiera sido, la hubiera enviado a la Antártida.

La verdad es que el idilio entre la aspiración a la reelección y Noboa no es nueva. Es más, desde antes de que fuera presidente el tema de la reelección estuvo presente. Así es como cuando apenas faltaban días para su posesión de presidente, Noboa fue hasta Washington y les dio a entender a los organismos financieros multilaterales, que iba a necesitar de su ayuda porque si él no era reelecto entonces había que pensar en que el correísmo ganaría inevitablemente las siguientes elecciones.

La idea no fue bien recibida y causó el efecto contrario que Noboa seguramente quería provocar: en lugar de hacer pensar a los inversionistas internacionales que si lo ayudaban con la economía del país, él iba a evitar que el correísmo vuelva al poder, transmitió la idea de que en el ejercicio de su cargo como presidente iba a comportarse con un candidato más, es decir pensando en su popularidad más que en el futuro de su país.

Encargo. La vicepresidenta Verónica Abad está en Israel como embajadora y cooperadora para la paz el conflicto armado con Hamás.

Consecuencia de aquello fue que los indicadores de riesgo país se elevaron súbitamente, encareciendo aún más al crédito en el país. En otras palabras, no gustó mucho al mercado la idea de un presidente que actúe como candidato.

Luego del encuentro en Washington con los organismos multilaterales, Noboa adoptó un tono mucho más distante y frío sobre la reelección, pero jamás la descartó: a lo mucho llegó a decir que ese es un tema sobre el cual no podía pronunciarse. Así ocurrió el 18 de enero de 2024 cuando dijo que no sabía si iba a candidatizarse o no.

“Si hoy me preguntan si quiero reelegirme dos veces, mi respuesta es no sé. Estoy en un estado de guerra y mi deber es devolverle la paz a todo el Ecuador”, dijo entonces. Ese día, en un medio de comunicación, Noboa señalaba que “se trata de un cambio en su discurso, ya que en octubre aseguró que si ganaba las elecciones extraordinarias buscaría la reelección en 2025”.

Noboa declaró que entregará el poder "a un vicepresidente" cuando sea el momento de campaña. ARCHIVO EXPRESO

Esa fue la última vez que puso hasta cierto punto en duda su decisión. Pero eso no duró mucho y enseguida empezó a hablar sobre su interés en reelegirse. Ahora, Noboa sostiene que su reelección es una necesidad para que el país pueda superar sus horas más difíciles y ya da por sentado que será candidato.

Pero si no hay cómo achacarle a Noboa de haber tenido doble discurso sobre sus intenciones de reelegirse, porque siempre sostuvo que las tenía, en cambio sí se le podría criticar que recurra el típico y clásico discurso de los políticos que dan por sentado de que su decisión se debe exclusivamente a un sentido de responsabilidad con el pueblo.

“No estoy buscando la Presidencia sino mejorar la vida de los ecuatorianos y para eso debe haber continuidad”, le dijo a CNN en la entrevista. En otras palabras, volvió a insistir en su idea de que si no fuera por esa responsabilidad que dice sentir, él podría vivir en la comodidad de su vida de millonario en la casa de playa que tiene en Santa Elena.

El estado de excepción en Ecuador se extenderá por 30 días más, informó el presidente Daniel Noboa este 23 de febrero de 2024. La medida, que en un inicio duraría hasta marzo de 2024, ahora se prolongará hasta abril.



Sin embargo, la interrogante sobre si Noboa tiene posibilidades de reelegirse como presidente es particularmente pertinente. Varios especialistas consultados por este medio sostienen que Noboa tiene actualmente una alta aprobación que llega hasta los 80 % de la población.

De acuerdo a Álvaro Merchante, de Comunicaliza, la posibilidad en estos días de que Noboa sea reelecto es muy alta. Sin embargo, si bien ahora mismo el presidente sería reelegido, la cosa será muy distinta en febrero del 2025 cuando sean las elecciones. Si bien su política frente a la seguridad ha sido un éxito hasta hoy, no se sabe lo que pase en unos meses más.

Para Merchante, la política de seguridad no le va a alcanzar a Noboa hasta que lleguen las elecciones porque el éxito de su política de seguridad disminuye conforme este problema deja de ser prioritario. De acuerdo a este experto, cuando comenzaron los operativos militares y policiales ordenados por Noboa, el mayor problema de los ecuatorianos era el de la inseguridad con un 52 %. Ahora, sostiene, es de apenas el 33 %.

En decir, para este experto en estrategias electorales, Noboa debe encontrar otro tema diferente al de la seguridad para ponerle en el centro de su gestión. “Con la seguridad no le alcanza”, sostiene. ¿Cuál podría ser el tema ganador entonces? Sin duda la economía. Pero aquí Noboa tiene un problema: la situación fiscal es tan complicada que si quiere que la economía no colapse tendrá que adoptar medidas impopulares como por ejemplo la focalización del subsidio de los combustibles. “Eso siempre afecta”, sostiene Marchante.

En resumen, Noboa tiene las posibilidades de ser reelecto intactas. Pero eso por ahora. Lo que venga por delante aún es muy difícil de predecir.

