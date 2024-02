100 días de Noboa: ¿Quiénes al alta y a la baja? (1era. parte)

Esta semana el gobierno cumplirá 100 días. Si tengo que hacer una evaluación exprés debo decir que estoy satisfecho con su gestión, la balanza de la opinión ciudadana se inclina a su favor. No obstante, es bueno tratar de argumentar los motivos por los que considero que Noboa ha hecho unos buenos primeros 100 días, así como anotar sus desaciertos. También es bueno señalar cuáles son sus ministros que destacan y cuáles no. Empezamos con el presidente y algunos de sus ministros.

Presidente Daniel Noboa ⇧

Desde el primer día mostró carácter y sagacidad política. Hizo un pacto inesperado con RC5 y PSC, aun cuando podía haber conseguido mayoría en la Asamblea con otros grupos políticos, pero los dos primeros le hubieran hecho la vida imposible y sus proyectos económicos urgentes no hubieran pasado con la facilidad que han pasado los cuatro que ha enviado.

El mayor problema de Ecuador es la narcodelincuencia y Noboa lo ha enfrentado con prontitud, firmeza, sin arredrarse y utilizando los parámetros jurídicos a su disposición. Los operativos de Fuerzas Armadas han tenido éxito y aunque hay casos puntuales que deberán aclararse en el futuro, los índices de homicidios violentos y las estadísticas delincuenciales están a la baja.

En lo económico va a tener suficientes recursos para llevar adelante su plan de gobierno y más. Logró que sus aliados le aprueben un descomunal aumento del IVA al 15 % y otros impuestos, que deberían llenar las arcas estatales. No creo que estas medidas aguanten mucho tiempo si no adopta otras, como reducir el gasto inútil para no volver a meterle la mano en los bolsillos a los ecuatorianos. Por ahora y debido a la crítica situación delictiva, el país se lo permitirá. Más adelante, no lo sé. Veremos qué pasa en la Consulta y cuánto afectará el IVA en la votación.

Ministra de gobierno e interior (e), Mónica Palencia

Después del presidente, la Palencia. Aplomada desde el inicio, supo abordar eficientemente dos carteras de Estado. Conoce su trabajo como si lo hubiera hecho antes, maneja muy bien las leyes del sector público y no anda por las ramas. Sus subalternos, que no son nada fáciles, la respetan y ella hace respetar a su gobierno y al presidente. No va más allá de sus funciones ni busca protagonismo. Solo quiere resolver los problemas a su cargo.

Secretario de la comunicación, Roberto Izurieta ⇧

Izurieta conoce su trabajo a la perfección. Sabe de comunicación política, aplica la estrategia informativa con rapidez y fluidez. Ha logrado que el país reciba positivamente el mensaje del presidente y que la prensa no le sea un fastidio mayor (al menos, por el momento). Siento que no está solo en esto, veo la mano de Iván Carmigniani en muchos de los mensajes del presidente.

Ministro de economía y finanzas, Juan Carlos Vega ⇩

Lo pongo a la baja, no por su capacidad ni por sus pergaminos académicos. Simplemente le tocó estar en el peor lugar en el peor momento, pero era su oportunidad para demostrar que se puede ir a un ritmo diferente. Repetir las mismas fórmulas impuesteras del pasado no nos van a llevar a un futuro mejor. Nos van a llevar de vuelta a la misma crítica situación.

Ministro de educación, Daniel Calderón ⇔

Quiero verlo actuar más. Por su capacidad y conocimientos es un lujo de ministro. El problema con los ministros nuevos es que muchas veces se dejan envolver por los mandos medios que frenan todas las buenas iniciativas creando falsos miedos con “auditorías de Contraloría”, o “los profesores no lo van a ver bien”. Es cuestión de liderazgo, Calderón es la persona indicada para cambiar la educación en este país, tiene el talento y las ganas, solo es cuestión de hacer que su equipo trabaje para el país y no contra él.

Ministro de deportes, Andrés Guschmer ⬂

Hubiera deseado ponerlo al alta porque lo conozco, sé que ama su país y tiene grandes sueños por mejorar el deporte, pero haberle dedicado tanto tiempo a disputas por directivas de clubes deportivos y no haber podido resolver rápidamente un posible impedimento para ejercer el cargo, hacen que lo ponga con tendencia a la baja. Veremos qué sucede en el futuro.

Ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld ⇔

Aun cuando empezó ‘metiendo la pata’ con el tema de la chatarra rusa, pudo arreglarlo. Quizás no fue decisión de ella, pero debió haber tenido un plan B sabiendo lo que estaba en riesgo. Casi perdemos un mercado importantísimo para nuestro banano y flores. Afortunadamente supo arreglar la situación y por eso pasa raspando.

Cien días es poco para evaluar un gobierno, pero suficientes para mostrar una tendencia. Hasta aquí la primera parte. La próxima semana haremos el análisis de otros ministros y ministras que destacan, o no.

