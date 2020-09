Movimiento nuevo y candidato nuevo. Será la primera participación electoral del precandidato del movimiento AMIGO, así como esta organización política. Según el postulante, no buscó participar en este proceso electoral y que la suerte, entendida como la confluencia de oportunidad y experiencia, lo llevó por este camino.

Yaku Pérez: “No creo que Leonidas Iza y Jaime Vargas hagan campaña en mi contra” Leer más

- Pedro Freile está participando con un movimiento salpicado por su presunta vinculación con el exlegislador Daniel Mendoza y cuya inscripción también es cuestionada. ¿Cómo lo explica?

- Es un tema que debe continuar. Creemos en la separación de poderes. No se debe intervenir ni siendo candidatos ni estando en funciones. Las investigaciones deben llegar a puerto. No vamos a defender posiciones.

- ¿Conoció al exlegislador Mendoza? ¿Tiene alguna relación con él?

- He conocido a casi todos los legisladores por efecto de mi profesión. Los asambleístas con quienes he interactuado y presentado proyectos son todos los de la Costa y de la Amazonía... El exlegislador nunca ha formado parte del movimiento. De lo que hemos revisado no ha sido adherente ni nada.

Estamos aquí por suerte, entendida como el momento en el que confluyen la oportunidad y la preparación.

- El denunciante en el proceso contra tres vocales del Consejo Electoral por la supuesta inscripción irregular del movimiento AMIGO hace una relación de fechas cercanas entre la inscripción del movimiento y el archivo del juicio político a Diana Atamaint. ¿No le parece por lo menos sospechosa la coincidencia?

- Como abogado me atengo a los expedientes. No puedo dar fe de los hechos y las personas, pero sí de los expedientes. Lo que he visto es que los documentos del movimiento están en orden. Es la razón por la que asumo la Presidencia Nacional del mismo. Lo que ha sido antes, allá. Incluso se contrató abogados especializados para hacer un seguimiento.

- Si todo está en orden, como usted dice, ¿a qué atribuye esta relación que se hace entre Mendoza, el juicio político a Atamaint y la inscripción del movimiento?

- Supongo porque en el expediente mismo se verifica que en el movimiento, en algún momento, tuvo el mismo nombre que una organización que tiene el exasambleísta Mendoza en Manabí. Parece que vienen de un mismo proceso, pero eso deberá investigar la Fiscalía. Como ciudadanos que asumimos una posición en el movimiento es un asunto que no nos afecta y la justicia tiene que aclarar.

- ¿Pedro Freile honrará las condiciones del acuerdo con el FMI en el caso de llegar a la Presidencia?

- La relación que tiene un país con un organismo multilateral es la misma que tiene una familia con su banquero. Es una relación necesaria, y no afectiva... Cuando demostramos al banco que estamos con trabajo y vendiendo el producto, el trato que nos dará es diferente y no tiene que ver con una posición política, sino de riesgo. Si llegamos con ese dinero por atrás, las condiciones se pueden redimensionar.

- ¿Cómo espera darle a Ecuador esa panorama favorable, para que el FMI acepte reconsiderar las condiciones?

- Nuestro plan tiene posiciones radicales. En lo laboral, planteamos que se cree un sistema de contratación adicional al sistema bajo dependencia:uno por horas. La flexibilización es una mediocridad mental... Hay que reformular la manera de manejar la industria petrolera, como ampliar los contratos para que los campos reciban inversión privada... Si uno pone un operador privado ahí, que pone su dinero a riesgo, va a tener que ahorrar y lo hará con cuidado.

- ¿Privatizar?

- No, reformular las responsabilidades del Estado.

- Si la punta de lanza de su propuesta es al sector petrolero, ¿no es riesgoso apostarle cuando su precio del crudo es bastante variable?

- Para nada. El petróleo depende del tipo y el volumen de demanda. Nuestro petróleo es bastante apetecido y se estima que hasta el 2050 la humanidad tendrá apetito para consumirlo como energía, pero no dejará de consumirlo para otras cosas. Ecuador tiene que beneficiarse y vender ese petróleo lo más pronto posible.

RELACIONADAS La Fiscalía inicia investigación previa contra tres vocales del Consejo Nacional Electoral

- El movimiento AMIGO no presentará aspirantes a la Asamblea. ¿Cómo espera gobernar, en el caso de ganar, sin un bloque de legisladores propios?

- Creemos como ideología en el sentido común. Se les convocará a todas las fuerzas políticas a suscribir el plan. Lo pensamos hacer desde el día que se inscriba la candidatura. Estamos seguros que los podremos convocar, si no existen mecanismos constitucionales que permitirán hacer que el plan suceda.

- ¿Cuál es la propuesta principal de Pedro Freile para llegar a la Presidencia?

- Vamos a decir cosas que a mucha gente no le gustará. Nuestro programa está basado en una estructura de economía, liquidez, era post-petrolera y una estructura muy fuerte de Gobierno electrónico y medidas que puedan evitar que se reproduzca el fenómeno de corrupción... Ecuador tiene los recursos económicos pero que no ha sabido administrar porque ha estado en manos de políticos que no han estado acompañando sus decisiones de la inteligencia de técnicos. Es un periodo de 10 a 24 meses nosotros sabemos cómo recomponer una posición de la economía que nos permita renegociar razonablemente la deuda externa mientras somos capaces de devolverle recursos a la Seguridad Social y pensar con espalda propia en empezar la agroindustria de una manera consistente y de largo plazo.