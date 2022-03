Un plan maestro para solucionar definitivamente el problema de falta de agua potable en Durán. Son seis fases que durarán cinco años cada una. El alcalde Dalton Narváez deja el plan trazado y espera en este año encontrar los recursos económicos para dejar adjudicada y en marcha la primera fase.

Durán: de once balazos asesinan a un adolescente Leer más

- En los próximos treinta años, pasarán por Durán ocho alcaldes. ¿Cómo garantiza que el plan que deja no lo van a desechar sus sucesores?

- La voluntad popular. Es el pueblo el que debe influenciar. Es un tema de una solución técnica. Una planta de osmosis inversa para tratar las aguas del río Babahoyo que son altamente salobres costará 20 a 30 veces más. La solución sigue siendo la reserva de El Chobo. Hacer diez pozos más con un nuevo acueducto para solucionar el agua potable. Guayaquil, 25 años o más, han tratado el tema y aún así no está terminado. Durán debe iniciar.

- Pero usted está consciente que otro alcalde que no sea de su línea política puede tirar abajo todo el plan...

- Si lo hace se va a meter con el pueblo. Y yo voy a saltar también. Lo dejaré preparado para que el que venga continúe. Esto es un tema de política pública y de Estado. Yo tengo 45 años viviendo en Durán y vivo estos problemas y los siento.

- ¿Usted también sufre de desabastecimiento de agua?

- Por supuesto. Yo tengo mi casa en La Martina. Tengo mi propiedad en la ciudadela Ana María de Olmedo, donde vive mi mamá a mi nombre. Llegué a los cinco años.

- Regresemos al plan. ¿Lo trazado también se proyecta al futuro crecimiento del cantón?

- Es con proyección. El plan maestro establece una solución definitiva con proyección.

- ¿Cuánto va a costar la obra?

- El costo de la primera fase son como 125 millones de dólares de inversión.

- ¿La fase 1 quedaría en marcha?

- Mi intención es dejar esa fase adjudicada a la inversión privada. Hay temas que pulir con el Ministerio de Ambiente y de Gobierno. Son temas técnicos para lanzar el proceso al portal.

Tengo 45 años viviendo en Durán.... Por supuesto que sufro de desabastecimiento de agua potable.

- Otro tema que aqueja a Durán es la inseguridad. Dos cadáveres colgados, decapitados son hechos que no se veían...

- El Gobierno central está a cargo del tema. Mi trabajo con ellos es permanente. Yo no puedo estar, ni tampoco es mi obligación, ni estamos preparados para salir a las calles a detener o impedir que alguien venda droga. Hay que ser claro: la pelea es entre mafias ecuatorianas financiadas por mafias internacionales por tráfico de drogas. Ya he donado motos, terrenos, arreglamos los carros y UPC. Vamos a construir dos UPC, uno en la Abel Gilbert con un muelle.

- ¿Pero el Gobierno Nacional está cumpliendo con Durán?

- Está cumpliendo porque hay productividad. La Policía presenta los informes en la mesa técnica sobre las capturas, recuperación de vehículos, capturas de bandas, incautación de armas. Pero es un tema estructural. Tiene que haber un proceso de investigación que se traslade a Durán. Estas bandas tienen dominados sectores. Hay que buscar apoyo internacional. Como ciudadano de Durán y de Ecuador lo que quiero es que Estados Unidos ponga unas dos bases para combatir el narcotráfico. Ponga una en Durán. Lamentablemente el correato los sacó y llamó grupos deliberantes a los Latin King y ahora estamos cosechando eso.

- El porte de armas, ¿está de acuerdo con eso?

- Escucho varios criterios. La ley es clara: nadie puede portar armas, solo la fuerza pública y quien tenga un permiso. Hay mucha gente que piensa, y lo comparto, que la primera línea de defensa es uno mismo. Para poder darle un arma a una persona tiene que haber un verdadero proceso, requisitos estrictos. No se la puede dar a cualquier persona.

Aspiraba a ver si podía por ahí lanzarme para respaldar la candidatura de Susana González (a la Prefectura), pero el binomio será Coco (José) Yúnez y eso lo respeto.

RELACIONADAS La cabeza de un hombre fue hallada a un metro de su cuerpo en Durán

- ¿Lo veremos en la papeleta en las elecciones del 2023?

- La Constitución ya no me permite postular a la reelección. Yo no soy de las personas ambiciosas que como no puedo ser candidato a alcalde, quiere ser candidato a concejal. No. Aspiraba a ver si podía por ahí lanzarme para respaldar la candidatura de Susana González (a la Prefectura), pero sé que el binomio lo integrará Coco (José) Yúnez y eso lo respeto. Me espero. Lo que haré es dar clases en la universidad, tengo mis consultorías y seguiré respaldando.