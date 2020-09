Cuesta: “Tengo una muy buena amistad con María Paula Romo”

“Se ha mencionado en reiteradas ocasiones que yo tengo una lucha personal con María Paula Romo, debo expresarle que tengo una muy buena amistad con María Paula Romo, a diferencia de lo que dije del señor (Eliseo) Azuero”. Así respondió el exconsejero presidencial Santiago Cuesta al cuestionamiento de la asambleísta Amapola Naranjo sobre si conocía entre quiénes se estaba dando una “lucha intestina” dentro del Ejecutivo, en referencia a unas declaraciones que hizo el legislador Azuero en un vídeo enviado anteriormente a la Comisión Multipartidista que lo investiga.

“María Paula Romo ha estado en mi casa, yo he estado en la de ella, nos conocemos desde hace mucho tiempo, tengo una amistad cercana con ella, no tengo ninguna discrepancia con ella y es una persona con la que he tenido una relación laboral, pero nunca hemos hablado de tener siquiera una confrontación”, acotó Cuesta en referencia también a un sinnúmero de comentarios que se han realizado en redes sociales sobre una supuesta pelea entre él y la ministra de Gobierno, especialmente luego de que ella cuestionara en una entrevista con este Diario por qué el medio digital La Posta no publicaba las conversaciones que Daniel Mendoza tenía con él.

El exconsejero del presidente Lenín Moreno fue citado a comparecer por pedido de la asambleísta Naranjo (RC) en el marco de la investigación que sigue la Comisión Multipartidista de la Asamblea en contra de Eliseo Azuero por su supuesta vinculación en el caso de corrupción del hospital de Pedernales.

El exconsejero presidencial Santiago Cuesta responde a las preguntas sobre las reuniones en la denominada “mesa chica”. "Las decisiones de nombramientos las realizaba directamente el Presidente de la República", precisa. pic.twitter.com/dvBTMMGCFy — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) September 2, 2020

Por pedido de la asambleísta Naranjo también debía comparecer el martes el presidente Moreno, quien no asistió. En ese sentido, la secretaria jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez, envió un comunicado señalando que la convocatoria “no se fundamenta en ninguna disposición legal o constitucional, por lo que previo a ser atendida, la comisión debe señalar la base constitucional y legal que le faculta para citar a una de las sesiones al presidente constitucional de la República, más aún cuando se trata de una comisión conformada para tratar un tema administrativo interno de la Asamblea”, leyó la secretaria de la comisión a los legisladores presentes.

Pesántez señaló en el escrito que antes de convocar al presidente, la Asamblea debe seguir unos pasos previos que la comisión se saltó.

Ante esto, el presidente de la comisión, José Serrano, dijo que esperaba que el oficio se tratara de un “error de buena fe” por parte de la funcionaria de la Presidencia. “Ella hace referencia a los requerimientos de información, pero no a la comparecencia que los funcionarios públicos, desde el presidente, deben cumplir y mucho más cuando están sujetos a fiscalización. Esta es una comisión que está creada en el marco de la ley y tiene toda la legitimidad legal y constitucional para convocar a todos los funcionarios públicos que considere pertinente”, dijo Serrano, al tiempo que solicitó que se insista en la comparencia de Moreno para este jueves.

La Comisión también recibió a la ministra María Paula Romo, quien reiteró que conversó con muchos asambleístas, pero que no recordaba haber recibido recomendaciones específicas de Azuero. También negó que ella haya intercedido para que Daniel Mendoza no sea vinculado judicialmente. “No me corresponde decidir a quién se vincula o no en un proceso penal”.

EN DETALLE

Tamayo tampoco quiso comparecer

René Tamayo, exdirector del Secob, tampoco quiso comparecer ante la Comisión Multipartidista de la Asamblea, pues dijo que no estaba presente su abogado. “Como ustedes saben estoy dentro de una investigación que sigue la Fiscalía y no está presente mi abogado”, dijo desde la cárcel de Ambato.

“Tomaremos nota de su falta de colaboración a pesar de que su versión donde involucra directamente al asambleísta Azuero rendida en la Fiscalía ya ha sido ingresada como prueba a esta comisión”, le dijo Serrano.