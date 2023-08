Desde la tarde y noche del sábado 26 de agosto de 2023, en Cuenca existe escasez de gasolina Súper y Eco, según el presidente de la asociación de combustibles en Azuay.

Hoy domingo se complica el abastecimiento de combustible, no hay Ecopaís y Super G-Prix en todas las gasolineras de #Cuenca



Solo en nuestra ciudad pasa lo que pasa, falta de ingresos por el estado, viabilidad con problemas y ahora el abastecimiento de combustible 😡@goberazuay pic.twitter.com/C3AuaWf1RW — Jota Quintanilla (@JotaQuintanill) August 27, 2023

El abastecimiento del suministro aún no se normaliza. A primeras horas de este lunes 28 de agosto se han formado filas de vehículos en varias estaciones de servicio. Algunas de ellas decidieron no abrir debido a que no cuentan con el combustible.

Por otro lado los ciudadanos reportan en redes que en ciertas estaciones se comercializa la gasolina de forma restringida.

Consuelo Orellana, gobernadora de Azuay informó este que la escasez se debe a un tema de logística marítima en el Canal de Panamá.

Se espera que todo vuelva a la normalidad pasado el mediodía de este lunes, debido a que los tanqueros que reabastecen las estaciones tardan en llegar.

