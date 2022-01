La decisión de la Corte Nacional de Justicia, al declarar improcedente el recurso de revisión del caso de Diego Vallejo "fue una manifestación al pueblo ecuatoriano de que todavía hay exautoridades del nefasto exgobierno de Correa que son intocables".

Fue la reacción del capitán retirado del Ejército, asilado en Estados Unidos. Este viernes 14 de enero de 2022, el tribunal de la Corte, integrado por Wálter Macías, Daniella Camacho y Luis Rivera, determinó la improcedencia de los recursos de revisión presentados por Vallejo y William Játiva. "No les importó absolutamente nada que tenga que ver con la verdad", manifestó Vallejo ante la resolución de los jueces. Comentó que ya se esperaba por las coincidencias en las actuaciones durante la audiencia.

Ausencia de fundamento, ausencia de prueba nueva, fueron los argumentos de los jueces para negar el pedido de Vallejo. Según el tribunal, los recurrentes no cumplieron con fundamentar sus recursos.

Reconocieron que en las intervenciones iniciales y en el alegato de conclusión se expusieron cuestiones relacionadas con la sentencia y los hechos, "pero dichas manifestaciones no pasaron de ser afirmaciones discursivas, en momento desordenadas, dirigida a posicionar un discurso de persecución política".

📄#LosJuecesResuelven | Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la @CorteNacional de Justicia resuelve los recursos de revisión interpuestos por Diego Vallejo y William Játiva ⬇️ pic.twitter.com/tWJCrOm6K8 — Corte Nacional (@CorteNacional) January 14, 2022

Para el tribunal, los testimonios, las pruebas presentadas no permitieron considerar probado que la sentencia ejecutoriada que se impugnó fue dictada sobre la base de testimonios o documentos falsos ni informes periciales errados o maliciosos, tampoco que los recurrentes no sean responsables del delito.

Vallejo, exasesor del exministro del Interior José Serrano y de otras carteras de Estado durante el gobierno del prófugo Rafael Correa, fue sentenciado por tráfico de armas y asociación ilícita. Oswaldo Rivadeneira fue uno de los testigos en el juicio y la figura clave para concretar un operativo en contra del militar retirado. Admitió que bajo amenazas le utilizaron en el gobierno de Correa para montar un complot en contra de Vallejo.

Pero nada de lo dicho convenció al tribunal. Vallejo no se rendirá y hará otro pedido de revisión. En una conferencia vía Zoom Vladimir Aróstegui, defensor de Vallejo, señaló que no se permitió que Rivadeneira realice el testimonio ampliado de su declaración. Dijo que los testigos se olvidaron de los hechos que ocurrieron en

"En toda la audiencia nos pusieron limitaciones en todo aspecto" y no les permitieron absolutamente nada. Espera que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos le den la razón en todos los justificativos que tienen.

Rivadeneira lamentó la decisión de los jueces que lo deja expuesto porque quienes en su momento tenían el poder político y ahora tienen el poder económico y viven en Estados Unidos. Añadió que no tiene garantías de protección del Estado para evitar que algo ocurra en su contra. Insistió en que en su momento se vio forzado a hacer lo que hizo y no ayudarle. Volvió a pedirle perdón. "No nos enfrentamos a cualquier mafia, nos enfrentamos a la mafia más poderosa del país en estos temas", sentenció.

Adicionalmente Vallejo pidió a la Fiscalía que incorpore a Rivadeneira en el programa de víctimas y testigos de ese organismo y en la desclasificación de la información que permitirá evidenciar que los policías que mantuvieron reuniones previas al operativo, mintieron.