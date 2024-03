El correísmo juega con Purga

Caso Purga en la Asamblea: mientras la fiscal avanza en sus investigaciones con herramientas de alta tecnología, explotación de teléfonos y acciones policiales bien planificadas, la Comisión de Fiscalización de la correísta Pamela Aguirre se sirve de interrogatorios sumarios, preguntas insidiosas y conclusiones políticas en su empeño de encontrar culpables alternativos, cosa que consigue con sospechosa facilidad. Entre ellos: el recién defenestrado Fausto Murillo, su antecesora en la presidencia de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, su anterior aliado Wilman Terán, del que hoy reniegan, y, con especial dedicación, la exdirectora de la Judicatura del Guayas, María Josefa Coronel: el chivo expiatorio de la hora.

Este miércoles continuaron las comparecencias con idéntico libreto, un poco a palo de ciego y sin otro plan que no sea el de convertir en realidad su vieja consigna: demostrar que “los corruptos siempre fueran ellos” (los que sean). Si tan solo comparecieran todos los convocados, la presidenta tendría menos motivos de irritación. Pero Pamela Aguirre parece no entender todavía que no todo el mundo está obligado a acudir a sus llamados. No lo están, por ejemplo, los exfuncionarios.

A esta última sesión no acudió el recién renunciado presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Hugo González, quien llegó a ese cargo con el apoyo del operador socialcristiano Pablo Muentes y su factótum Mayra Salazar. “No ha venido, no le ha dado la cara al país”, despotricó la presidenta Aguirre. “¿Qué está pasando con aquellos funcionarios que se decían honestos, se decían impolutos y ahora se ausentan?”. Bueno, pues precisamente: que no son funcionarios. La semana pasada fue María Josefa Coronel quien adivinó la emboscada que le tenía preparada el correísmo y se excusó por escrito. Y a González y Coronel quiere Pamela Aguirre meter en el mismo saco: el primero, relacionado con el caso Purga; la segunda, a falta de acusación concreta que hacerle, “cómplice de los Isaías” (lo cual no viene al caso, pero no parece importarle a nadie).

A Álvaro Román, el presidente del Consejo de la Judicatura que sí acudió a la convocatoria de este miércoles, los correístas le hicieron mil preguntas, precisamente, sobre María Josefa Coronel. Él no supo muy bien qué contestarles. Pamela Aguirre, Viviana Veloz, Sofía Espín… Querían saber por qué no avanzaban las investigaciones contra la exdirectora de la Judicatura del Guayas. “Presentamos una denuncia contra ella en el Consejo de la Judicatura por presuntos actos de corrupción en el caso Isaías”, planteó el tema la presidenta de la mesa: “Nadie respondió, ahí quedó”. Román quedó en Babia. Atinó a decir que ese no era un tema disciplinario. Minutos después, una funcionaria le trajo información más precisa: “Me dice mi directora de Transparencia que la denuncia está presentada en Fiscalía”. Aguirre, quien dice haberla presentado, no lo sabía.

Viviana Veloz llegó con la lista de los jueces implicados en el caso Purga y quiso saber quién estaba a cargo de la Judicatura cuando fueron nombrados. Uno por uno, consultando los registros, Román se lo fue diciendo. Apresuradamente concluyó Veloz: “La mayoría de los jueces implicados entraron con María del Carmen Maldonado y Fausto Murillo”. Oportunamente le corrigió Román: “Pero corresponden al banco de elegibles de Gustavo Jalkh”. Jugada en falso que la correísta superó como pudo: “¡Banco de elegibles que no ha sido depurado por la ausencia de un concurso!”.

También hay quienes llegan a la Comisión nomás para mostrarse preocupadísimos por la corrupción judicial. Entre ellos, el correísta Ronal González, uno de los acusados por Fernando Villavicencio de conspirar contra su vida. “Me parece digno de usted estar indignado”, le felicitó Román. No fue el único que despachó discursos: “La justicia está agonizando. Y no es de ahora, es desde hace muchísimo tiempo”, dijo, por ejemplo, Viviana Veloz, acaso sin hacerse cargo muy bien del calendario. No importa. Lo que domina, aquí, es la retórica vacía. Indignadas y huecas palabras que conducen a una conclusión establecida de antemano: “Los corruptos siempre fueron ellos”.

Román no llevó nada nuevo

No hizo grandes revelaciones el presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román: su informe fue un refrito de noticias conocidas: que el sistema judicial de Guayas fue declarado en “necesidad extraordinaria emergente”; que no hay banco de elegibles para 340 bacantes; que la directora provincial disciplinaria, Mercedes Villarreal, fue separada por archivar procesos; que el concurso para jueces estará listo en abril...