Correa y su cúpula, indagados por delincuencia organizada

Rafael Correa, su vicepresidente Jorge Glas, su ministro de Interior José Serrano (notificado como expresidente de la Asamblea), su secretario jurídico Alexis Mera y las autoridades que ejercieron el control durante su Gobierno, son investigadas por delincuencia organizada.

La Fiscalía confirmó ayer la apertura de la que resulta la primera investigación por corrupción y por el caso Odebrecht contra el expresidente Correa, que se extiende a la cúpula de su Administración y a la constructora brasileña. “Es derivación del juicio por asociación ilícita”, explica César Montúfar, quien interpuso el pasado 5 de marzo la denuncia de la que nace esta indagación. Montúfar fue acusador particular en el juicio en el que fue condenado el exvicepresidente Jorge Glas a seis años de prisión. Hoy acudirá a Fiscalía a ampliar su versión, incorporar nuevos elementos y reconocer su firma.

Al tratarse de una fase inicial, no se han dado a conocer oficialmente más detalles del proceso por delincuencia organizada. Pero el denunciante ha recordado los argumentos que presentó hace seis meses ante Fiscalía cuando denunció que durante los 10 años de Gobierno de Rafael Correa la corrupción “había dejado de ser un hecho aislado en Ecuador” y se había vuelto una corrupción “institucionalizada”.

Entonces señaló al expresidente como “el cabecilla de esa banda delincuencial”, a través de la cual, según la denuncia, se cometieron delitos de peculado, concusión, cohecho y enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de sus cargos. Hoy ratifica que se trató de un caso de “delincuencia organizada estatal”, pues durante el régimen correísta “se cambiaron leyes, se crearon instituciones, se nombraron a colaboradores y se les asignó a cada uno un rol dentro de un esquema organizado de corrupción.

En su declaración de hoy, Montúfar incorporará elementos que se han develado en el último medio año, como las irregularidades de los decretos presidenciales que permitieron el exceso de endeudamiento público y las preventas petroleras, así como evidencias que proceden del juicio por asociación ilícita y las cooperaciones penales llegadas de Brasil y EE. UU. El proceso de investigación previa puede prolongarse hasta dos años, pero a juicio del denunciante, hay elementos suficientes para que se abra la instrucción antes de ese plazo.

De momento, se ha dado el primer paso. Según el documento de la Fiscalía, al que tuvo acceso EXPRESO, el exfiscal subrogante Gen Rhea en conocimiento de la Notitia Criminis dispuso “la práctica de varias diligencias investigativas”, pero en su impulso no consta de forma expresa la orden de apertura de un proceso. De ahí que la fiscal general subrogante, Ruth Palacios, ordene con fecha 6 de septiembre -el jueves pasado- abrir la indagación.

César Montúfar, acusador particular / Caso Odebrecht

Mañana va a Fiscalía a rendir versión y reconocer su firma, ¿qué nuevos elementos hay?

Los decretos específicos emitidos por Correa que permitieron que pudieran darse hechos de corrupción relacionados con la deuda pública y la preventa anticipada de petróleo. También voy a pedir que incorporen las evidencias del juicio por asociación ilícita y las cooperaciones de Brasil y EE. UU. Creo que así habría suficientes elementos para que se abra la instrucción antes, porque la investigación puede durar dos años. Sobre la polémica con la nueva ley, hay asambleístas que lideran la lucha anticorrupción y que rechazan sus críticas a la nueva ley, ¿es coherente?

Nadie duda de la integridad y de la buena intención de legisladores como Henry Cucalón o Luis Fernando Torres, pero la Asamblea se equivoca con esa ley y deben enmendar el error.

Pero defienden que la norma no persigue la impunidad, sino que es más precisa con la asociación ilícita...Hasta ahora, ninguno de los que rechazan mis argumentos ha podido negar que con la reforma del delito se abre la puerta a Jorge Glas. Su sentencia no está ejecutoriada y eso le permitiría pedir la revisión porque el delito por el que se le condena ya no existe. ¿Por qué cambiaron ahora ese artículo? ¿Por qué no esperar a que la sentencia sea ejecutoriada? ¿Por qué solo reforman ese delito?

Fe de errores: en la versión inicial del texto se indicaba, por error, que ordenó abrir la investigación “el fiscal del caso, Xavier Rosero”, cuando él es el agente fiscal de la FGE que envía el impulso de notificación.