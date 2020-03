Coronavirus: El objetivo nacional es evitar los infectados sin nexo con el primer caso

Es un ciclo. Las enfermedades como la producida por el COVID-19 cumplen ‘un guion’ y Ecuador no será la excepción. Organismos internacionales de Salud advierten que el contagio pasará por etapas y que, actualmente, estamos viviendo solamente el primer paso. El Gobierno de Lenín Moreno está advertido de ese camino y por eso se planifican las próximas respuestas.

La etapa 1, como se denomina a la situación actual, da cuenta de transmisión de coronavirus entre personas cercanas y familiares del primer caso. Hasta ayer, 5 de marzo de 2020, los trece detectados cumplieron esa característica. Todos tienen algún vínculo inmediato.

Esa no será la característica permanente. En la etapa 2, que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han evidenciado en otros países y en enfermedades anteriores, se habla de posibles casos con personal médico que atiende a los contagiados. Quienes vigilan a los pacientes o a los sospechosos podrían infectarse si no se toman las precauciones debidas.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) descarta esa alternativa, porque el personal a cargo cuenta con los equipos y uniformes para garantizar su salud. Incluso se organizaron recorridos de autoridades para verificar que el equipo de trabajo del ministerio está utilizando los materiales de seguridad entregados.

Se trata de reducir al máximo el riesgo.

Ayer, por ejemplo, el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, recorrió el gerontológico La Victoria, de Guayaquil, para verificar “el cumplimiento del protocolo de prevención que activó el 29 de febrero para evitar el contagio de enfermedades respiratorias como el coronavirus”.

Esa misma tranquilidad no se puede garantizar en la tercera etapa. El contagio fuera de los cercos establecidos es prácticamente inevitable.

En un punto, que todavía no se puede establecer, aparecerían casos de infectados que no tienen ninguna relación con la primera paciente positiva. No son familiares ni personas cercanas. Ni siquiera están en la misma ciudad o en los puntos que ella visitó. Se trata de transmisiones derivadas de varios contactos, aunque sean menores, con quienes se acercaron a los casos positivos.

¿Qué hacer en ese escenario? El Gobierno está acompañado de expertos de organismos internacionales que ya cuentan con planes de acción probados en otros lugares. Actualmente estarían ajustando esos programas para la realidad ecuatoriana.

EXPRESO conversó con el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, sobre la llegada de la tercera etapa. Él está a cargo de la atención vía remota de los ciudadanos que tienen dudas sobre la enfermedad y que llaman por teléfono al #171 por información o por presentar síntomas que deben consultarse a un especialista.

Hasta el miércoles 4 de marzo, según datos del ministerio, más de 171.000 personas llamaron a la línea telefónica con dudas e inquietudes sobre el coronavirus. A los ojos de Michelena, eso significa una reducción de 171.000 visitas a casas de salud y hospitales.

De ese total, muestran las estadísticas de la herramienta de Telemedicina, solo cinco fueron derivados a atención médica telefónica.

En la tercera etapa, sin embargo, la Telemedicina (que fue considerada como modelo a seguir por parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -Cepal- no será aplicable. El ministro Michelena dijo que si se llega a ese punto, las llamadas servirán solo para información básica y agendamiento de citas.

En estos días, en la batería de preguntas que se hacen durante la llamada al #171, hay capítulos específicos sobre la cercanía o contacto con los primeros casos.