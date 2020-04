Gastar para prevenir no es la premisa de los gobiernos locales. Al menos no de la mayoría. Las cifras de contratación pública evidencian que las ciudades con más casos de coronavirus no son necesariamente las que más rápido contrataron bienes y servicios para evitar la propagación de la pandemia. Guayaquil destaca en ese campo porque apenas adquirió insumos médicos la semana pasada. Cuando ya lideraba las listas de contagios.

El 14 de abril, según el último reporte de compras por emergencia del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la Municipalidad adjudicó un contrato por 513.800 dólares para productos médicos. Cinco días antes, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, retomó actividades luego de aislarse por padecer coronavirus.

Este Diario consultó al Cabildo sobre la demora en la contratación. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

¿Quiénes contrataron antes que el Municipio de Guayaquil? El primero, y más irregular, fue el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El ente, que estuvo dirigido por Paúl Granda, estuvo a punto de firmar un contrato por 10 millones de dólares para insumos médicos con sobreprecios. Ahora, el Seguro Social enfrenta una investigación por indicios de responsabilidad penal.

Pero no fue el único. Desde que iniciaron las acciones gubernamentales para frenar la propagación del coronavirus en el país, 344 entidades públicas han firmado contratos para la adquisición de bienes y servicios urgentes. Sin contar al Seguro Social, las instituciones han gastado más de 16,4 millones de dólares.

Se trata de gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas y el Ministerio de Salud. Solo los municipios, juntas parroquiales y prefecturas, como ejemplo, han adjudicado procesos por 7,8 millones de dólares en poco más de un mes.

En la lista de contratantes tempranas están entidades adscritas al Municipio de Guayaquil, aunque manejan valores relativamente bajos. La Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil compró 3.000 mascarillas especiales para su personal por 6.750 dólares.

También compró, el 20 de marzo, 50 galones de gel antibacterial.

En total, hasta el 20 de abril, la Fundación gastó cerca de 18.000 dólares para atender la pandemia.

La Corporación para la Seguridad Ciudadana de la ciudad también destinó cerca de 64.000 dólares para insumos de higiene y cuidado de sus funcionarios.

El Sercop en su informe evidencia que otros cantones y provincias hicieron gastos en marzo, pese a tener menos casos que Guayaquil.

Sucumbíos es uno de los ejemplos. Hasta inicios de esta semana, la provincia registraba únicamente 34 casos confirmados. Sin embargo, por prevención y para evitar la ampliación de casos, la Prefectura adquirió material de aseo para la población rural por más de 57.600 dólares.

Incluso Daule actuó más rápido. El 27 de marzo pagó 160.000 dólares por dos ambulancias para atender las emergencias médicas.

Santa Elena también actuó más acelerado, aunque con gastos menores. Entre la provincia y el cantón con el mismo nombre, las adquisiciones no superan los 40.000 dólares.

Un número cercano tiene Quevedo con más de 34.000 dólares en compras.

El caso de compras para prevención y acción es más alarmante si se compara con los desembolsos de la capital. Las inversiones del Municipio de Quito y de sus empresas públicas para atender la emergencia superan los 240.000 dólares.

El reporte del Sercop muestra que en la capital se hicieron inversiones considerables, por ejemplo, para dotar a los bomberos de materiales necesarios para proteger a su personal y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Dentro de los gastos capitalinos también se evidencia el uso de recursos para trajes de bioseguridad y material para desinfectar calles, mercados y otros centros de concentración masiva de personas.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, explicó que ya se han destinado más de dos millones de dólares para atender la emergencia sanitaria. Dijo que se recortarán presupuestos de festividades y otros eventos de celebración.