Los convenios en pandemia están por fenecer, otros nacen

Indignados. Cuatro carpas azules no alcanzan a cobijar del sol a las personas que llegan continuamente hasta la matriz de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) Guayaquil, para primero exigir explicaciones por cobros, irregularidades en el servicio, problemas en la facturación, entre otras quejas, y segundo tratar de resolverlos, aunque sus esperanzas de “que le hagan justicia” son mínimas.

Desde el 1 de septiembre la CNEL retomó las acciones para “recuperar su cartera” y entre las medidas aplicadas está el corte del servicio y la oferta de convenios de pago.

Los usuarios protestan por el corte de luz debido al supuesto incumplimiento a un convenio de pago adicional al realizado hace un año.

“Acepté el convenio a pesar de que me cobraron $ 500 sin abrir la peluquería en la pandemia, pagué durante un año $ 90 y ahora llegaron el lunes pasado a cortarme la luz, a decirme que ese convenio ya no vale y tuve que darles 8 dólares para que no se dañen mis equipos”, sostuvo Jenny Quiñónez con planillas y recibos de pago en mano.

Rafael Hidalgo, gerente comercial corporativo de CNEL, argumenta que previo a los cortes del servicio siempre se realizan notificaciones, indica que en muchos casos los usuarios no han actualizado sus correos, números de teléfono y formas de contacto.

“A veces el cliente no siempre dice la verdad, si a un cliente se le ha cortado el servicio es porque tiene una deuda acumulada. Por la pandemia se hicieron convenios automáticos autorizados por el ministerio (de Energía) a 12 meses. Hay muchos convenios que ya vencen en este mes y otros en octubre”, apuntó Hidalgo.

De enero a mediados de septiembre se contabilizan 127.774 reclamos y denuncias en CNEL. De acuerdo a Hidalgo, solo están pendientes aproximadamente 7.500 pedidos que corresponden a los meses de agosto y septiembre.

Sin embargo, Karen Mora cuestiona esas afirmaciones, pues desde hace un año visita casi cada mes la CNEL para pedir una refacturación por cada planilla, aun cuando le han dicho que su medidor está en perfectas condiciones.

“Vengo a reclamar, me hacen un ajuste y me bajan $ 70, perfecto; al mes siguiente, el mismo inconveniente. El 22 de julio la que atiende me dice: ‘¡Uy!, entonces vuelva a reclamar’. Yo no puedo venir todos los meses a decir: ‘Oiga, me está cobrando de más’; revisaron en mi casa y dijeron que todo está bien, regreso en agosto y ahora en septiembre, así todos los meses del año. Solo somos 3 personas en una casa, no una empresa, me facturan $ 270, cuando debería ser $ 60”.

Hidalgo sostiene que hay que revisar el caso y saber qué está pasando, pero en sí mantiene que las denuncias ya no son por cobros elevados, sino por desacuerdos en los convenios y que con el pasar de los días estas denuncias desaparecerán, especialmente si los usuarios adoptan el uso de su aplicación móvil que permite registrar y controlar el consumo de luz.

Mientras tanto, la vicepresidenta de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, Wilma Andrade, indica que por el momento no está previsto que vuelvan a comparecer las autoridades de CNEL y de la Agencia de Regulación. Sin embargo, detalla que sí han vuelto a tener planteamientos para retomar el tema mientras han cumplido actividades en territorio. “En cuanto se pueda programar lo retomamos”, señala.