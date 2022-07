Para ser ministro se necesita, además de la preparación académica, no ser el deudor y no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta declarada judicialmente.

Los nuevos integrantes del gabinete del presidente Guillermo Lasso cumplen con esos requisitos. Pero más allá del aspecto formal, hay unos requisitos de tipo ético, cuyo cumplimiento exige la ciudadanía.

Jiménez: "Cuando Arosemena estaba de gobernador, su pago de impuesto no afloró como un problema" Leer más

¿Puede un ministro de Economía pagar 36,63 dólares de impuesto a la renta? Pablo Arosemena Marriott ha dicho que sí, que ahora como funcionario público sus rentas han bajado y por lo tanto contribuye en la proporción que le corresponde. Antes de ser gobernador del Guayas, como empresario, construyó un patrimonio de 2,4 millones de dólares.

Marcelo Merlo, excontralor general del Estado, indica que el primer filtro que deben pasar los nuevos ministros es la Contraloría. Allí presentan su declaración juramentada.

En el formulario se le consulta sobre posibles conflictos de nepotismo, en caso de que tengan familiares en la función pública; o se les pregunta si están en mora o se han declarado en insolvencia. También si es deudor del Banco Central, del Servicio de Rentas Internas (SRI) y con instituciones del sector público.

“En esta declaración constan los activos y los pasivos. No se puede ocultar absolutamente nada. Sin esa declaración no le pueden dar el cargo y tampoco puede salir del cargo si no presenta un formulario de fin de gestión”, dice Merlo.

El nuevo presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), José Ortega, tiene un patrimonio de 28,8 millones de dólares. En su caso, la polémica se dio por una empresa con la que está vinculado tendría un conflicto con el SRI por un monto de 4 millones de dólares. Sin embargo, según el SRI, Ortega no está en mora con el organismo. Al contrario, está al día con sus pagos de impuestos.

Este organismo tiene un departamento de Inteligencia Financiera y es el encargado de informar si una persona comete evasión tributaria o defraudación. En cambio, la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador se activa cuando los ingresos y movimientos bancarios o en el sistema financiero no guardan relación con el nivel de vida o con las actividades comerciales.

En el caso de los nuevos ministros, ninguno de estos organismos ha levantado alertas, pues sus obligaciones con el Estado están al día y porque sus actividades son legítimas.

La perito de delitos financieros, Soledad Montalvo, dice que los cálculos para determinar el monto a pagar en impuestos depende únicamente de las rentas: remuneraciones salariales o el dinero que produce algún bien como un negocio. “Cuando la renta es baja, también el pago de impuestos baja, pese a que una persona pueda tener 20 millones en activos como casas o vehículos”, aclara.

Sobre la nueva ministra de Vivienda, María Gabriela Aguilera, el medio digital La Posta señaló que estaría adeudando el impuesto predial desde 2018. Sin embargo, en su declaración juramentada la secretaria de Gobierno señala que no está en mora con ningún organismo del Estado.

En el Código de Ética que promulgó Guillermo Lasso, en mayo de 2021, se indica que los ministros deben ser ejemplo de transparencia a fin de que representen con dignidad el servicio público.