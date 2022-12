Hay interés, pero también prioridades. De los 17 partidos y movimientos nacionales legalmente reconocidos en el Registro de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE), apenas cinco se inscribieron para hacer campaña por alguna de las opciones en la consulta popular planteada por el presidente Guillermo Lasso.

En la lista aparecen dos que se proyectaba estarían ‘de cajón’: el movimiento oficialista CREO, que busca apoyar la tesis del sí en las ocho preguntas y, en la otra orilla, Revolución Ciudadana, que se opone a cuanta iniciativa surja desde el Ejecutivo y esta no será la excepción (ver gráfico).

Otros, como el Partido Social Cristiano (PSC), no se postularon para hacer campaña oficial aunque, según sus principales dirigentes, eso no significa que no estén interesados en el proceso o, peor aún, que no tendrán una postura sobre las preguntas del referéndum.

No estamos ni estaremos con la tesis del Gobierno de votar todo sí, ni con la tesis correísta de votar todo no. Argumentaremos nuestra postura pregunta por pregunta. Alfredo Serrano,

​presidente del PSC

Alfredo Serrano, presidente nacional del PSC, le dijo a EXPRESO que en los próximos días, luego de reuniones que han iniciado con la dirigencia en todos los niveles, comunicarán al país, en forma argumentada, en qué preguntas votarán por el sí y en cuáles por el no.

El CNE aprueba un presupuesto de $ 18 millones para organizar el referéndum Leer más

Hay dos motivos por los que los socialcristianos no harán propaganda de forma oficial: “Inscribirse ante el CNE significa utilizar recursos económicos del Estado para hacer publicidad a favor o en contra de una consulta que no es nuestra y que, por lo tanto, no tendremos una participación activa. No nos vamos a distraer de nuestro objetivo que son las elecciones seccionales”, manifestó Serrano.

Quienes tampoco quieren perder el foco de las seccionales son los dirigentes de Pachakutik. Sin embargo, la subcoordinadora Cecilia Velasque dijo que el movimiento tiene una postura sobre la consulta y es que “no resuelve el fondo de los problemas del país. Hay una decisión que es colectiva y lo único que no hemos hecho es inscribirnos en el CNE para la campaña”, señaló la dirigente de Cotopaxi.

Creemos que es un error politizar la consulta y ponerla en un plano del apoyo o rechazo al Gobierno. Eso le haría daño a temas que son muy de fondo que afectan al país. Gustavo Larrea,

​director de Democracia Sí

En la misma línea se ubica la Izquierda Democrática (ID) que, en medio de sus problemas internos, todavía se encuentra analizando el pliego de preguntas y los anexos propuestos por Lasso.

Enrique Chávez, presidente encargado, calificó como “necesaria” la consulta, pero aseguró que así como hay preguntas positivas, hay otras que dejan dudas y, por lo tanto, tendrán un debate profundo al interior de la ID para develar su postura, para lo cual no necesitan inscribirse en el organismo electoral.

El principal de Democracia Sí, Gustavo Larrea, aseguró que la agrupación apoyará el sí, especialmente en la pregunta uno, que habla sobre la extradición de líderes de bandas criminales, pero que no era necesario hacer campaña de forma oficial, porque considera que la decisión debe ser tomada por los ciudadanos, evitando la politización.