El constructor del hospital de Bahía dice que es normal que le pidan colocar personal en la obra

Que es normal que le pidan colocar a personal en la construcción del hospital de Bahía de Caráquez, asegura el superintendente de la obra y accionista de la compañía Castro & Castro, Juan Sebastián Miño, pero que eso no lo vincula con el asambleísta Daniel Mendoza ni con el caso de corrupción que se investiga en Pedernales.

“Acá al proyecto han venido realmente centenares de personas a pedir trabajo. La alcaldesa, por el tipo de contrato, nos ha solicitado que contratemos personal de la zona. Y nuestro personal, más del 70 % del personal, es de la zona. Entonces el señor (Franklin) Calderón me propuso ingresar personal a lo cual, en el chat (que expone la Fiscalía) se demuestra que yo me niego rotundamente porque estábamos en el proceso de cimentación y no necesitaba más personal”, explica Miño.

El superintendente se refiere a una conversación que presentó la fiscal Diana Salazar en la audiencia de formulación de cargos por el delito de delincuencia organizada en contra de Mendoza y otros, en el que se detalla que Franklin Calderón le reenvía una lista de personas para que ingresen a trabajar en la construcción del hospital que antes había enviado a Calderón Daniel Mendoza, y que fue publicada ayer por este Diario.

“Yo no le conozco al señor Mendoza de ningún estilo, con Franklin Calderón hemos mantenido conversaciones porque él era el director de fiscalización del proyecto del que yo soy superintendente. Yo soy un empleado del Consorcio Bahía y hemos tenido conversaciones con referencia a la obra como es normal en todo tipo de obra”, indica.

“A mí me sorprendió su publicación porque yo no tengo ningún tipo de vinculación con el señor Mendoza”, reitera, pese a constar entre los citados en la investigación de la Fiscalía.

Según Miño, Calderón sí le dijo que esa lista era un pedido de un asambleísta, pero que él “no tenía la menor idea de quién se trataba”. “Él me ofreció personal que él conocía, personal de la zona. Yo no veo ningún problema en que se haya cogido a personas de la zona, pero yo al señor Calderón le dije que ya no necesitábamos a más gente de la zona”, recalca.

“Él me dice ‘el asambleísta necesita que ingrese este personal’, pero realmente yo no me he interesado, no estoy interesado en política. Yo soy un constructor, soy un ingeniero civil, a mí me gusta ejecutar el proyecto, por eso estoy acá en obra. Toda mi relación con Calderón era laboral, nada más”.

EN DETALLE

Avance del 30 %

Según Miño, la obra tiene un avance del 30 %. “Hace 15 días estuvo el vicepresidente visitando la obra y él se fue muy contento. Nosotros vamos a cumplir con los plazos establecidos”, aseguró.