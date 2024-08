El concurso de elegibles, en la mira por una lista de opacidades

Pleno. Hasta el 14 de agosto, el oficio no fue conocido, sí reaccionó a denuncias sobre el concurso de la CNJ.

El concurso público para conformar los bancos de elegibles de la carrera judicial jurisdiccional, a nivel nacional, que realiza el Consejo de la Judicatura (CJ), al parecer está siguiendo similar camino de presuntas inconsistencias que el concurso para designar magistrados para la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Así lo ven expertos, cuyas organizaciones observan ambos procesos.

La Judicatura espera designar a más de 500 magistrados para Cortes Provinciales de Justicia, Tribunales y Unidades Judiciales, a nivel nacional.

EXPRESO conoció que la Comisión de Recalificación del concurso ingresó un oficio a la Judicatura el 6 de agosto, dirigido a los cuatro vocales del CJ y a la Subdirección Nacional de Asesoría. La Comisión hizo una “revisión de los informes presentados por la Unidad de Talento Humano y el supuesto informe jurídico, (…). Esta revisión ha revelado varias inconsistencias y omisiones que afectan la seguridad jurídica del proceso”.

Parecería que hay un manejo inadecuado en este concurso, que deja una estela de que los elegibles pueden ser colocados, en un momento dado, a dedo. Germán Rodas Chaves Coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción

Se señala que los informes no interpretan adecuadamente el artículo 39.8 de la resolución 081-2024 del Pleno del CJ. Este habla sobre la suscripción del formulario de conflicto de intereses. No especifica que la firma debe ser electrónica. En cambio, en el documento de la metodología de la postulación sí consta que dicho formulario debe tener la firma electrónica del postulante.

El artículo 39.8 “es fundamental para la validez del concurso, ya que establece las directrices sobre el uso exclusivo de la firma digital”, anotó la Comisión. Solicitó una interpretación jurídica precisa del artículo o desestimará cualquier firma manuscrita.

Este Diario buscó a los vocales para consultar si este pedido ha sido atendido. Solo Merck Benavides respondió que no se ha conocido el oficio, pero que quien “decide sobre ese particular es el director general (de la Dirección Jurídica del CJ)” y que no está dentro de las facultades del Pleno. Si hay alguna irregularidad debe ser conocida por el Pleno, “exigiría yo mismo que pongan en conocimiento”, acotó.

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) realiza un seguimiento al concurso. Su coordinador Germán Rodas considera que no se está cumpliendo el reglamento ni los plazos, que no es culpa de los concursantes sino de quienes propician el concurso. “Vemos dificultades en el desarrollo”, expresó. Sospecha, al igual que una veintena de postulantes que han recurrido a la CNA, que eso daría pie a que los jueces sean seleccionados a dedo y terminen siendo “jueces de alquiler” de quienes promueven la corrupción. Pidió al Pleno que hable menos y actúe más frente a las presuntas irregularidades.

Mauricio Alarcón, representante del Observatorio Judicial de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, vigila los dos concursos. Evaluó que el concurso sobre los elegibles tiene los mismos defectos que el de la CNJ. Se ven afectadas la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en el CJ, hay riesgos de no tener suficientes magistrados elegibles para cubrir ausencias en las Unidades Judiciales, agregó. “El usuario necesita un sistema eficiente y eso pasa por tener jueces íntegros, que hayan superado un proceso con legitimidad”, resaltó. Estimó que este concurso será relegado a segundo plano porque el CJ tiene apuros en renovar la CNJ, pues de los designados saldrá un nuevo titular que deberá remitir la terna para elegir al presidente del CJ en 2025.

Corre el riesgo de que se eche abajo el proceso. Es grave que no haya transparencia sobre la documentación. ¿Qué va a pasar con la eficiencia procesal?

Postulantes. 5.918 pasaron la verificación de requisitos, otros 2.797 no. Se está revisando las reconsideraciones presentadas.

