La Conaie sugiere a Pachakutik incluir a Jaime Vargas como precandidato

Es una sugerencia. Esta es la precisión que realiza la subcoordinadora nacional del movimiento Pachakutik, Cecilia Velazque, al ser consultada sobre la resolución que adoptó el Consejo Político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y que trascendió en redes sociales.

El documento recoge algunas resoluciones, entre la que destaca que el presidente de la Conaie, Jaime Vargas, lidere la lista nacional de candidatos a la Asamblea por el movimiento, puesto que ocupa el exprefecto Salvador Quishpe. “Así mismo, que el compañero Salvador Quishpe siga como candidato a la Asamblea Nacional y ocupe el tercer casillero principal que estuvo originalmente propuesto”, reza parte de la resolución firmada por Vargas, por el presidente de la Confeniae, Marlon Vargas; y el titular de la Ecuarunari, Carlos Sucuzhañay.

Conozco que solo tuvieron una reunión de coordinación. No está dicho nada. Cecilia Velazque, subcoordinadora nacional del movimiento Pachakutik.

Velazque precisa que esa reunión, en la que participaron según el documento el coordinador nacional de Pachakutik, Marlon Santi; y el precandidato presidencial, Yaku Pérez, fue una de coordinación y que no está dicho nada. “Si es que no sale del Consejo Político Nacional del movimiento Pachakutik, nada es oficial. Es la última instancia la que puede tomar una decisión de cambiar o no cambiar, sea el caso, las candidaturas nacionales”.

No solo eso, explica la dirigente política, el precandidato que ahora ocupa la cabeza de lista, es decir Salvador Quishpe, debe renunciar a su postulación y motivar esa decisión para que proceda a ser reemplazado. Hasta pasadas las 14:00, según confirmó Velazque a EXPRESO, el exprefecto Quishpe no había declinado la postulación a encabezar la lista nacional de aspirantes a legisladores.