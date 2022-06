Leonidas Iza fue el último de los dirigentes indígena en intervenir en la Asamblea de Pueblos, que se realizó este viernes 24 de junio de 2022, en la Casa de la Cultura.

El dirigente fue extremadamente cauto y, aunque la muchedumbre le pedía que grite “fuera Lasso Fuera”, él no lo hizo y se guardó sus palabras. “Hay un clamor instalado en este momento, compañeros y compañeras, el Presidente de la República, al no escuchar estos diez puntos, entonces ha sido solicitada a la Asamblea Nacional que puedan analizar y avanzar en el siguiente paso”. Fue todo lo que comentó.

Pese a los malabares dialécticos de Iza, la decisión de la Conaie de avanzar con el plan del correísmo y sacar al Lasso bajo el argumento de que el país vive una grave conmoción social causadas por las protestas inígenas quedó en evidencia por dos hechos.

El primero fue la presencia de los denominados asambleístas rebeldes de Pachakutik. En la tarima del Ágora de la Casa de la Cultura intervinieron Darwin Pereira, Dina Farinango, Mario Ruiz, Fernando Cabascango, Salvador Maita, Mireya Pazmiño y Peter Calo. Este último fue parte de la comisión que destituyó a Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea Nacional.

El bloque de UNES oficializa el pedido de trámite para la destitución del presidente de la República con 46 firmas Leer más

Protesta. Los indígenas de varias partes del país se reunieron en una asamblea de pueblos, en la Casa de la Cultura. Gustavo Guamán / Expreso

“Estamos aquí y voy a plantear solamente tres cosas: primero pido al presidente de la Asamblea que se auto convoque una sesión inmediata. Dos, pido que se trate de urgencia el artículo 130.2 de la Constitución y finalmente, quiero ver a los 137 asambleístas si van a votar a favor del pueblo o van a defender a este corrupto, a este nefasto gobierno. Si por eso tiene que darse la muerte cruzada, que se dé”, dijo Calo. Pidió que los 27 asambleístas de Pachakutik se presenten en la Asamblea de Pueblos y den a conocer cuál será su voto.

Tres dirigentes indígenas fueron más sinceros. Ellos dijeron que la Conaie sesionó hasta la medianoche el jueves 23 de junio y que decidió apoyar el plan de Rafael Correa. “Pido que lea la resolución que se sacó ayer en la reunión. En ese sentido tenemos la propuesta directa, vamos a presentar en la Asamblea Nacional para que firme la muerte cruzada”, dijo uno de los líderes.

Un tercer hecho sobre la unión del correísmo con Leonidas Iza es la presencia, no solo en las marchas o en las redes de abastacimiento de alimentos, también comparten la tarima. El activista correista Klever Chalá, cercano de Paola Pabón, fue uno de los dirigentes que presentes en la tarima de la Casa de la Cultura. En días pasados arengaba en redes sociales a que la gente saliera a la protesta. "No provoque un baño de sangre, Guillermo Lasso. No vamos a ceder jamás mientras usted no se vaya a la casa", dijo hace una semana atrás.