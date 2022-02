Comunas dudan de las cifras dadas por OCP

Oleoductos de Crudos Pesados (OCPEcuador), empresa culpable del derramamiento de petróleo el pasado 28 de enero, en el sector de Piedra Fina en el cantón El Chaco, provincia de Napo, dijo en un comunicado que “alcanzó el 90 % de la limpieza” del hidrocarburo derramado.

Este anuncio causó indignación en Patricia Vargas, presidenta de la comuna Panduyacu, población cercana a la rotura de la tubería. Ella sostiene que no se cumple con verdaderas actividades de remediación y sostiene que una prueba es que aún no se terminaba de “sanar la tierra” por el derrame dado en 2020.

Javier Chávez, alcalde del cantón El Chaco, también tiene sus dudas, señaló que envió una comisión técnica para supervisar la remediación. “No creo, pero bueno, están haciendo los trabajos. En la tarde de este lunes nos han de pasar el informe de gestión ambiental para ver realmente el alcance”.

Para este martes, se estima la evaluación de la “verdadera situación” de la tierra afectada. “Justo en este momento un delegado del Municipio está en la Comisión de Biodiversidad en la Asamblea indicando que no se está cumpliendo con el proceso de remediación”.

6.300 barriles fueron derramados por la empresa OCP Ecuador, según sus propias estimaciones.

OCP enfatizó en el mismo escrito que como “actividades recientes de remediación y compensación” ha entregado “120 mil litros de agua” sin especificar a qué comunidades ha proporcionado dichos insumos.

Diario EXPRESO pidió hace 10 días una entrevista a las autoridades de la entidad para que explique lo sucedido, detalle los daños ocasionados y dé a conocer del plan de remediación y reparación, pero hasta el cierre de esta edición no se emitió respuesta.

Mientras tanto, en Aguarico, provincia de Orellana, líderes de 17 comunidades que habitan en las orillas del río Napo manifestaron que su población ya registra malestares estomacales, lesiones en la piel y debilitamiento por la contaminación en el afluente.

“Nos preocupa el poco interés, ya son más de siete días del derrame y para ellos es como que no ha pasado nada, cuando baja el río se evidencian las manchas de crudo, ya no tenemos pesca, no hay peces, tenemos especies que aparecen muertas”, señaló Lauro Papa, presidente de las 17 comunidades amazónicas en Aguarico.

Por su lado, el alcalde del mismo territorio, Juan Carlos Orellana, reiteró que no han llegado ayudas anunciadas por OCP Ecuador y que en vista de esta situación, recomienda que se adopten acciones que no repitan los problemas ocasionados en 2020. “Cuando ellos traen los botellones plásticos, todo eso genera una gran cantidad de contaminante, acá no hay relleno sanitario... Imagínese qué pasa con esas 5.000 botellas que suelen repartir a cada comunidad”.

Insta al Ministerio del Ambiente a que exija un plan de contención para que también ayude a recuperar los plásticos y fundas que se ingrese, en caso de que suceda, dijo el funcionario.

advertencia

Vulneración de derechos

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos emitió ayer un documento para exigir acciones urgentes para la contención y remediación del daño ambiental por los “derrames sucesivos” dados en 2020 y 2021. Pidió al Estado ecuatoriano que “se informe públicamente respecto de la magnitud e impactos socioambientales y culturales a las comunas kichwas afectadas, para la reparación integral con garantías de no repetición.