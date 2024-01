Comando Militar de Colombia no tiene información de que alias Fito esté en su país

Es una posibilidad. El Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia maneja la probabilidad de que José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cruce a su país lo que hasta el momento, al menos de la información concreta, no ha sucedido. EXPRESO confirmó la veracidad de una información de dicho Comando en la que manejan la posibilidad de que alias Fito cruce a suelo colombiano debido a sus alianzas criminales "con estructuras de la Segunda Marquetalia en este caso la Oliver Sinisterra en Nariño y la Carolina Ramírez en Putumayo", por lo que "los organismos de inteligencia de las Fuerzas Militares en un cruce de información con las autoridades del vecino país no descartan que ese sujeto quiera buscar refugio en nuestro país".

No obstante, reza la misma información, "hasta ahora no hay información concreta de que ese sujeto ya se encuentre en Colombia". Como prevención, el Comando informa que se han han tomado varias medidas en temas de seguridad en la frontera "para cerrarle el paso no solo a alias Fito, también a cualquier otro criminal".

En la frontera, continúa la información, ya se han desplegado más de 300 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares. "Así mismo permanecen 3 helicópteros Black Hawk de la Aviación del Ejército y de la FAC están en permanente monitoreo y movimiento de tropas en puntos estratégicos para cerrarle el paso a cualquier intención delictiva. De igual manera aeronaves no tripuladas, junto a equipos humanos y técnicos han fortalecido la inteligencia militar para prevenir cualquier acción criminal".

El Comando Militar de Colombia se mantiene en constante comunicación entre los mandos nacionales y regionales de las Fuerzas Militares de su país con sus homólogos de Ecuador para intercambiar información "casi que en tiempo real sobre pistas o indicios que permitan contrarrestar y mitigar el accionar de los criminales".

La ausencia de alias Fito, quien permanecía recluido en la Penitenciaría del Litoral, fue confirmada públicamente el 8 de enero del 2024. El presidente Daniel Noboa decreta el estado de excepción a nivel nacional y dentro de los centros carcelarios, el mismo que fue modificado el 9 de enero del 2024 para decretar el conflicto armado interno tras el atentado terrorista en el canal TC Televisión. El Gobierno no descarta que la lista de privados de la libertad haya sido falsificada y que alias Fito se haya escapado días antes.

