El Consejo Nacional Electoral siente la presión de definir la papeleta presidencial

Más presión sobre sus hombros. No solo el tiempo se viene encima, sino que ahora el Tribunal Contencioso Electoral insiste en que el Consejo Nacional Electoral cumpla con una sentencia de última instancia que abre la puerta a que un binomio presidencial más entre, a menos de un mes de iniciar la campaña y cinco días de la impresión de papeletas, en la contienda del 7 de febrero. Se trata de la dupla presidencial integrada por Álvaro Noboa y Gino Cornejo bajo el auspicio del movimiento Justicia Social.

Las dilaciones para acatar una sentencia del Tribunal por sobre las posturas institucionales ahora le pasan factura al ente electoral que trabaja contra reloj para de una vez y por todas dar respuesta a la simple y sencilla pregunta: ¿Cuántos binomios presidenciales participarán en las elecciones del 7 de febrero? En firme están 16 binomios, pero esta cifra podría aumentar a 17, si el CNE acata la resolución del TCE y abre el espacio para que Justicia Social pueda inscribir sus candidaturas formalmente.

La presidenta del ente electoral, Diana Atamaint, prefiere no precipitarse aunque el tiempo apremia. Es cauta y responde que en las próximas horas el pleno deberá tomar una decisión con respecto al futuro del binomio Noboa - Cornejo. Sin embargo, no se aleja de la postura institucional de insistir que el pleno del Consejo sí acató la sentencia del TCE. “Me ratifico en la posición de que jamás se afectó el derecho de participación de las candidaturas del movimiento Justicia Social que ahora el Tribunal Contencioso Electoral hace un nuevo pronunciamiento”, dijo la funcionaria manteniendo así la incógnita sobre la pregunta antes planteada.

El proceso de calificación o no de Álvaro Noboa no ha concluido y no puedo hablar de que el tema está en instancias internacionales. Es un anuncio y no hemos sido notificados.

Diana Atamaint, presidenta del CNE.