El CNE, sin poder sobre los planes de trabajo

Hasta el Consejo Nacional Electoral, con todo su poder en época de elecciones, tiene límites. Y cuando se habla de los planes de gobierno, las limitaciones del ente electoral están en su contenido. No hay marco legal que faculte al Consejo a revisar en detalle el contenido de las propuestas de los postulantes. Y muestra de aquello es que el documento presentado por el movimiento Unión Ecuatoriana, que auspicia la candidatura presidencial de Giovanny Andrade, es en gran parte un copia y pega evidente de Wikipedia.

Fausto Camacho, exvicepresidente del CNE y miembro del Observatorio Electoral, precisa que el ente electoral no tiene la potestad de entrar a revisar el contenido de los planes y que, en todo caso, si existe esta novedad es responsabilidad del candidato quien firma el documento. “El plan no es del partido, sino de los candidatos. Porque ellos son los que asumen ese plan. Si hay un plagio, es responsabilidad de ellos y el Consejo no puede entrar a calificar el documento”.

El CNE no puede convertirse en una suerte de persecutor de ese tipo de cosas (si algún candidato plagia parte de su plan de gobierno). Con que organizara bien las elecciones sería bueno. Hay temas más trascendentes. Y no digo que esté bien que esto suceda. Fausto Camacho, exvicepresidente del CNE y miembro del Observatorio Electoral.

Este Diario solicitó una reacción del CNE, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.

En el Reglamento para la Inscripción y Calificación de Candidaturas se hace referencia al plan de gobierno. Es uno de los documentos habilitantes para la inscripción de postulaciones. Debe contener al menos la siguiente información: diagnóstico de la situación actual; objetivos generales y específicos; plan de trabajo plurianual, en el que se establecerán las propuestas y estrategias a ejecutarse de resultar electos; y mecanismos de rendición de cuentas. No presentarlo o presentarlo sin los criterios antes establecidos son causales para negar la inscripción.

En ninguna parte se establecen facultades para que el CNE entre a revisar a fondo su contenido, pese a lo evidente que resulta, por ejemplo, que el plan de Unión Ecuatoriana contiene partes copiadas de Wikipedia.

El director nacional de la organización antes mencionada, Washington Pesántez, se deslinda de la responsabilidad de ese documento, que asegura no es de su autoría. El exaspirante a la Presidencia explica que cuando fue designado precandidato, pese a que no estaba en sus planes participar en la lid, preinscribió su nombre para luego dar paso a su reemplazo, adjuntando un plan que no es el que está colgado en la página web del CNE.

Washington Pesántez, como líder y director nacional de Unión Ecuatoriana como movimiento, rechaza la insinuación de que la agrupación política presentara un plan que fue tomado de un sitio web Washington Pesántez, director nacional de Unión Ecuatoriana.

“Al ser reemplazado por el señor Giovanny Andrade, él ha presentado, sin conocimiento de quien le habla y de ningún directivo de Unión Ecuatoriana, un plan de Gobierno que contiene los errores que ustedes hacen constar. El señor Andrade sabrá justificar si debido al apuro de presentarse como candidato o a su formación académica presentó ese plan”.

Para el analista y consultor político Jorge León, esta práctica de copiar y pegar no es de ahora y no es de una organización política en específico. Cree que la falta de expertos dentro de los equipos de varios candidatos, con excepciones, y la premura de presentar una candidatura empujan a esta práctica. A su criterio, el CNE no solo debería revisar si el contenido es un plagio, sino si las propuestas son realizables. “Y no se convierta en pura demagogia o en papel de relleno”.

La mayoría caen en el mismo error de copiar y pegar. Y no solo eso. Si profundizas un poco más, te das cuenta de que los ejes son generales, de tal forma que esto no los afecte en una eventual revocatoria de mandato si ganan las elecciones. Jorge León, analista, consultor político y director del Instituto Internacional de Marketing y Comunicación.

Pero eso es factible, a criterio de Camacho, siempre que la ley lo permita y para ello es necesario un cambio en las reglas electorales.

Si el CNE no puede revisar a fondo los planes, está la ciudadanía, que sí puede, dentro de su espacio como parte de la sociedad civil. Pero se muestra poco interés. Todo es un círculo vicioso.