El CNE aprueba la cancelación del movimiento MOVER, antes Alianza PAIS

Tres votos sentenciaron al movimiento Verde, Etico, Revolucionario y Democrático (MOVER), lista 35, que nació bajo el nombre de Alianza PAÍS, la otrora organización política que aupó al correísmo. El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció dos informes sobre dicha organización política. El primero que recomendó acoger el documento que registra la no presentación del informe económico del año 2022 de dicha organización.

El CNE se apresta a iniciar el trámite de eliminación de MOVER, antes Alianza PAIS Leer más

Lea también: El frente ciudadano puede combatir el terrorismo

En las motivaciones de sus votos, los consejeros electorales manifestaron su preocupación dado que se conoce el informe siete meses después de solicitado. La consejera Elena Nájera sumó una preocupación más: por qué no se incluyó al movimiento Construye que, según dijo, está en la misma causal de cancelación de MOVER. "Veo con desesperación varias cosas que se tan haciendo rápido. No sé que acuerdos tienen", dijo Nájera a sus colegas consejeros.

Los consejeros José Cabrera y Enrique Pita se sumaron a la preocupación de Nájera sobre la lentitud en la entrega del informe. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, aseguró que se están tomando los correctivos y atribuyendo responsables para las respectivas sanciones. Con tres votos a favor y la abstención de Nájera, se acogió el documento sobre la no presentación del informe económico de MOVER del año 2022.

La organización política cancelada auspició al presidente Daniel Noboa en su carrera a Carondelet. karina defas / expreso

En el siguiente punto del orden del día, sobre la cancelación de la organización política, el debate transcurrió en el mismo sentido que en el primer punto. La consejera Nájera insistió al levantar ciertas suspicacias sobre por qué no se incluyó al movimiento Construye en el mismo paquete de organizaciones canceladas. "En las mismas causales se encuentra el movimiento Construye, la única diferencia es que el otro tiene algunos legisladores. No me importa que me lleven a juicio político cuantas veces sean necesarias. ¿Por qué no se puso a Construye?", puntualizó antes de abstenerse en su voto frente al informe de cancelación.

Mover dice cumplir porcentajes para evitar su eliminación, aunque con las justas Leer más

Te invitamos a leer: El descrédito final del macho alfa

Sus colegas consejeros emitieron su voto a favor de la cancelación de MOVER con lo que el movimiento desde ahora queda fuera del Registro Nacional de Organizaciones Política. El informe también dispone la exclusión definitiva de quienes consten como adherentes de la organización y la designación de un liquidador.

MOVER cambió de nombre luego de la ruptura del movimiento Alianza PAIS cuando el entonces presidente Lenín Moreno dio la espalda al expresidente Rafael Correa. El ala que apoyaba a Moreno se quedó con la organización política. Tras la victoria de Guillermo Lasso en las urnas y la migración del correísmo a otra organización política, Alianza PAIS quedó debilitado y tuvo que cambiar de nombre. Auspició la candidatura del ahora presidente Daniel Noboa en una alianza con el movimiento PID.

Si quiere leer esta y otras noticias, suscríbase a EXPRESO. SUSCRÍBASE AQUÍ