Seguridad, salud y empleo son los temas de cajón que deben tratarse en la consulta popular, según la encuesta ciudadana realizada ayer por Diario EXPRESO. Aunque las interrogantes se conocerán la próxima semana, según informó el Gobierno nacional, los habitantes cuestionan la eficacia de la iniciativa por lo vivido en años anteriores y porque consideran que no es necesaria practicarla en estos momentos.

“No es la solución, ya hubo consulta en 2018 y solo benefició a ciertas partes con intereses particulares, no las crean con el verdadero beneficio para el pueblo. Primero debe haber gobernabilidad, el país está económicamente mal, no hay un norte y con lo que se va a gastar en la consulta se puede dar medicinas a los hospitales”, expuso el abogado Carlos Pinto mientras transitaba por la avenida 9 de Octubre en Guayaquil.



Incredulidad. La propuesta de una consulta popular no emociona a la ciudadanía, a ella le preocupa que sea una estrategia de demagogia y que todo siga igual.

Así también opinó Laura Rodríguez, una enfermera que salía de su turno laboral y enfatizó que “la ciudadanía no es tonta” porque conoce que el mecanismo democrático no resolverá los problemas del país. “La verdadera acción está en eliminar la corrupción de la Policía, los jueces, en la salud y verá como todo se arregla, la gente sabe que esa no es la solución, pero no podemos hacer nada porque quienes deciden son los políticos sin pensar en el pueblo, usando al pueblo”.

De acuerdo al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, la consulta tendrá entre 10 y 12 interrogantes y que el 90 % de su contenido ya está definido; además que “la gran mayoría van a ser de referéndum porque tienen que ver directamente con el aspecto constitucional”, expuso el funcionario.

Según justificó, “tienen que ver con candados de la Carta Magna y que complican el proceso de políticas públicas”, dijo Jiménez en entrevista a una radio en la capital.

No obstante, para Paulina Sánchez, una ejecutiva de ventas, el verdadero problema está en la voluntad política de solucionar los problemas que “ahogan a la comunidad, por ejemplo: mire a su alrededor, ¿ve usted un militar o un policía?, y eso que estamos en un estado de excepción por la detonación de bombas, pero para ellos, no ha pasado mayor cosa”.

A la ciudadanía no hay que preguntarle para que cumpla con su responsabilidad, no hay que ir a consulta para atender la necesidad”. Laura Rodríguez, enfermera

No sé qué van a consultar, pero no es la solución, hay prioridades como atender la salud, está mal la economía, para ir a gastar en ello”.

Carlos Pinto, abogado

No se debe consultar lo que hace rato debieron hacer. Si hubiera un interés no llamarían a urnas y actuarían ya; la gente está muriendo.

John Armas, emprendedor

Si hay empleo, se acaba la delincuencia, no sé si dependa la consulta de ello, pero eso es lo que realmente le importa al pueblo y quiere.

Shalima Duno, comerciante

Sí, una consulta es buena, pero hay que ver más allá. En resolver de verdad la inseguridad. No deben existir las vacunas a los negocios.

Francisco Navarro, abogado

Se puede incrementar la seguridad sin una consulta, otra vez estado de excepción y ni parece, siguen las muertes y el miedo. Paulina Sánchez, empleada privada



En Quito, la ciudadanía también se muestra reacia ante el proceso electoral que se ve próximo, y muchos se resisten a opinar, más que nada, porque consideran que de un simple formulismo no trascenderá.

Javier Solórzano es un conocedor del derecho internacional y se muestra escéptico ante los rumores de posibles preguntas que podría plantear el Ejecutivo, en el caso de narcotráfico, por ejemplo.

“Han dicho que extraditarán a los narcotraficantes a los países que así lo requieran, pero eso lo pueden hacer sin consultarnos, todo depende de la gestión del Gobierno. De los convenios que hagan, y de que se analicen bien las políticas de los otros países para que no se incurra en infracciones legales”.

Pero José Paucar, abogado de profesión, asevera que los problemas serios del país no se resuelven con un simple voto, si no se hacen correctivos de fondo en primera instancia.

“Necesitamos reestructurar la Asamblea Nacional para que las leyes que se propongan, que son de interés para todo un país, trasciendan. No podemos seguir permitiendo que payasos ocupen esos cargos. Al menos debemos exigir que tengan título de tercer nivel. Pero la verdadera solución está en la reestructuración total del Estado. Solo así se podría hacer algo palpable”.

El contenido de las preguntas es algo que debe analizar a profundidad, consideran otros capitalinos como Leonel Melgar, quien está convencido que la consulta popular sí podría ayudar a combatir los vacíos que tiene el país en diferentes aspectos.

“La clave está en lo que se pregunte y cómo se pregunte. Y también en que la gente se dé el trabajo de leer y analizar lo que se plantea, en lugar de votar por votar porque algún conocido le dijo que vale o no. Hay rumores de posibles preguntas vinculadas al narcotráfico, a la seguridad social, a la salud, al exceso de asambleístas, pero muchos de los planteamientos parecen estrategias cortafuegos, en lugar de acciones que en realidad remedien los conflictos. Es hora de hacer algo perdurable y serio”, acotó.

La consulta popular no resolverá nada. Lo que nos hace falta es que el Gobierno tome acciones sin perder el tiempo con eso.

Eduardo Rosero -

Funcionario público



Con el 15 % de aceptación que tiene el Gobierno no conseguirá nada. La solución está en una reestructuración estatal completa.

José Paucar - Abogado

Las preguntas dependerán de cada caso. El referéndum no solventará problemas serios como inseguridad o salud.

Javier Solórzano - Estudiante universitario

Todo depende de cómo se vayan a enfocar las preguntas. Se debería incluir una reforma a las leyes para sancionar a los corruptos de este país.

Miguel Espinosa - Jubilado

El proceso que proponen no soluciona nada. Los temas críticos del país deben ser asumidos con urgencia y sin consultar al pueblo.

Hugo gallardo - Empleado privado