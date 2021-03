Chats involucran al hijo del alcalde Yunda en temas relacionados con proyectos de la Alcaldía

En los chats desmaterializados del celular de Sebastián, el hijo del alcalde de Quito Jorge Yunda, uno de 14 procesados por presunto peculado en la compra de 100.000 pruebas PCR, durante la emergencia sanitaria, se lee de todo: personal, familiar y laboral.

Se evidenciaría, según concejales del Municipio de Quito, la aparente injerencia del hijo del alcalde en las ventas de terrenos, de cámaras, de bicicletas, de las pruebas y hasta en un intento de adquirir tablets como lo hizo el Municipio de Guayaquil, entre otros temas.

Hasta el tema de las protestas de octubre de 2019, está en los chats desmaterializados que forman parte del expediente público, la instrucción fiscal, en contra de 14 sospechosos del ilícito. La audiencia preparatoria de juicio en este caso se programó para el 26 de abril.

En el intercambio de mensajes se evidencia que habrían existido también 'pruebas VIP' para el hijo del alcalde y sus amigos ya que bastaba que anuncien que iban para que se les practicaran las pruebas. Lo reitera el concejal Fernando Morales porque "hasta las pruebas eran las VIP para los familiares". Y reitera que: "teniendo conocimiento que las pruebas no servían se engañó.

De lo que serían los últimos chats de Sebastián Yunda se lee: "mi papá está injustamente siendo procesado", en un intercambio de mensajes con una familiar. Y, lo que para el alcalde capitalino fue como una distinción, un reconocimiento, una medalla, al utilizar un dispositivo electrónico, a su hijo le preocupa. Dice que usará grillete, que no sabe qué abogados cogió y finaliza señalando "me dicen que esos abogados no sirven".

Antes de eso envía a un familiar la alerta de la Fiscalía en la que anuncia que vinculará al alcalde a la instrucción fiscal por posible peculado en el caso de las pruebas PCR. La respuesta es: "Dios. Acabo de decirle que coja a Cazar". Y en los chats se evidencia que era conocido que sabían de la baja sensibilidad de las pruebas PCR

En otro chat y en otro tema el intercambio de mensajes se refieren a una funcionaria. "Estaba pensando también que la saquen a la Grunauer también, por el tema que trabajó con Glas". La respuesta que recibe es: "tranquilo, ella se va". Sugiere además que saquen a otra funcionaria "porque tiene un asesor que ha sido pana del César Montúfar y le ataca a mi papá todo el tiempo".

La respuesta es OK. En los chats hay muchas referencias de empresarios, de funcionarios, de proyectos y hasta de recibimientos de dinero.

EXPRESO solicitó un comentario a la Secretaría de Comunicación del Municipio de Quito sobre la posición de Yunda. Estamos esperando la respuesta.

Quiénes sí expresaron su opinión fueron los concejales de oposición Bernardo Abad y Fernando Morales. Para el concejal Bernardo Abad "es vergonzoso, ofensivo para la ciudad, inaceptable como en el teléfono del hijo del alcalde Jorge Yunda, Sebastián Yunda, se desvelan las protervas intenciones de hacer negocio de todo aprovechando su posición". Añade que "usa en el Municipio como si fuera su empresa en la que familiares y amigos son parte de esta trama de corrupción. Concluyó que: "Vacunación no tapa corrupción".

En el Concejo municipal hay 21 concejales. De ellos nueve son afines al correato y hay tres que llegaron con el alcalde Yunda. Para cualquier resolución se necesitan al menos 11 votos y quienes están en la otra orilla suman seis. Abad y Morales están entre ellos.

Morales dice que "el tiempo nos ha dado razón de lo que hemos venido denunciando, se evidencia que no están en un sector específico, están en la venta de los terrenos, las cámaras, las bicicletas". Añade que estas presuntas tramas de corrupción les ponen a los quiteños en un panorama que es crítico. Por eso insiste en que el alcalde tiene que salir y el Concejo tiene que ponerle un pare al abuso de poder.

Desde siempre cuestioné que a Quito se lo quiere administrar como hacienda.

Quieren hacer daño a los supuestos “operadores para morales”, gente trabajadora q tiene varios años de carrera municipal y que clamaba auxilio por los acosos laborales en la @AZCalderon.

— Fernando Morales Concejal de Quito (@MoralesFer51) March 26, 2021

Menciona que la ciudad tiene que dirigirse con responsabilidad. Morales es optimista, cree que puede pasar que Yunda de un paso al costado. "Es un escenario que no se debe descartar", manifiesta y si el mismo alcalde no lo hace, cree que el Concejo Metropolitano ya va a dialogar sobre el tema.