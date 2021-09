César Córdova es el Defensor del Pueblo encargado tras la censura de Freddy Carrión

Una elección dividida. Con cuatro votos a favor y tres abstenciones, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designó a César Córdova Valverde como nuevo Defensor del Pueblo encargado tras cumplirse la ausencia definitiva del ahora exdefensor Freddy Carrión, quien fuera censurado y destituido por la Asamblea Nacional.

La decisión alcanzó los votos necesarios, pero no la unanimidad el pleno. La presidenta Sofía Almeida, el vicepresidente David Rosero y los consejeros Juan Pablos Dávalos e Ibeth Estupiñán votaron a favor de la designación, mientras que los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo se abstuvieron tras criticar el perfil de quien fuera también secretario del Consejo de Participación Ciudadana durante el actual periodo.

El nombre de Córdova fue mocionado por el consejero Juan Pablo Dávalos, afín al correísmo, quien ya adelantó que ese nombramiento seguramente traerá críticas. Una vez seleccionado y conocida la decisión del CPCCS, en las redes sociales cuestionaron la hoja de vida de Córdova, un experto, entre varios aspectos, en el sector aduanero. Rivadeneira fue una de las integrantes del Consejo que cuestionó la escasa trayectoria en Derechos Humanos del ahora defensor del Pueblo encargado y sus acciones durante su paso por el Consejo.

Todo el país conoce a César Córdova en sus actuaciones por ejemplo dentro de este pleno donde vulneró los derechos de los consejeros donde no entregaba información pública cuando se le requería. ¿Qué garantía le dará al país de que vaya a defender los Derechos Humanos? Ninguna. María Fernanda Rivadeneira, consejera del CPCCS.

En esa misma línea, el consejero Hernán Ulloa recalcó que esa persona encargada no tiene que estar al servicio del Consejo por sus estrechos lazos con el ente, por eso considera que su perfil no es el idóneo para la Defensoría del Pueblo. "La Constitución dice que para ser designado Defensor o Defensora del Pueblo es necesario cumplir con los mismos requisitos exigidos para los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia y acreditar una amplia trayectoria en defensa de los Derechos Humanos... en la carpeta presentada no se puede revisar en absoluto una amplia trayectoria en defensa de Derechos Humanos. Lo que se ha mencionado en este pleno es que se vota por él porque se lo conoce".

Mientras que quienes apoyaron la hoja de vida de Córdova resaltaron su contenido. David Rosero recordó que cuando Córdova fue elegido secretario general del Consejo consiguió el voto unánime del pleno. Precisó que este encargo es una altísima responsabilidad y que se requiere que se conozca a la persona sobre la cual se va a depositar la confianza. "En ese contexto me parece que es un ecuatoriano valioso. Un profesional con conocimiento no solo en Derechos sino también en Derechos Humanos".

La luz y la guía de los Derechos Humanos, pieza fundamental, independientemente del modo de pensar, es lo que hay que defender. Mi confianza y mi voto por César Córdova. David Rosero, vicepresidente del CPCCS.

El encargo de Córdova durará el tiempo que dure el concurso de méritos y oposición para la designación del nuevo defensor o defensora del Pueblo. El nuevo defensor encargado, de acuerdo a una hoja de vida publicada por el Consejo, es doctor en Jurisprudencia y abogado de los Tribunales de la República, cuenta con estudios de cuarto nivel en Criminalística, Ciencias Políticas y Sociales, Reforma Procesal Penal, Derecho Constitucional y Derechos Humanos, cursante de doctorado en Derecho Constitucional y de Maestría en Derecho y Estudios Jurídicos Avanzados.