Un apoyo tras evaluación. Jimmy Jairala, candidato a la Alcaldía de Guayaquil y líder del partido político Centro Democrático, anunció este jueves 22 de diciembre de 2022 que desde su orilla electoral se apoyará a uno de los aspirantes a la Prefectura del Guayas. Esto, tras analizar cada una de sus propuestas planteadas e interpeladas por los candidatos en el debate electoral que realizará el Consejo Nacional Electoral (CNE) en enero próximo. "Centro Democrático va a apoyar al candidato que mejores propuestas formule en el debate, no al que más grite ni al que más amenace", dijo Jairala durante la transmisión, en la plataforma YouTube, que duró un poco más de 25 minutos.

El candidato a la Alcaldía por Centro Democrático justificó que, dicha evaluación, tendrá sustento de conocimiento. Debido a que, a decir de él, han tenido "una importante y bien calificada administración durante 10 años, y conocemos cuales son las falencias que se han venido dando en la provincia. Estaremos muy atentos al debate para decidir, de manera pública, a qué candidata o candidato apoyaremos en las próximas elecciones", especificó Jairala.

En esta evaluación, Jairala puntualizó que la actual prefecta del Guayas, Susana González, está descalificada, debido a que "ha tenido el tiempo suficiente para hacer un buen trabajo y, a criterio nuestro (del partido político Centro Democrático), no lo ha hecho. Por lo tanto no está en nuestro norte pensar en un apoyo hacia la señora González".

A este anuncio, Jairala agregó que el candidato o candidata que sea acobijado por Centro Democrático contará con su apoyo en recorridos y actividades. También aprovechó la transmisión para instar a la población "a seguir de cerca el debate electoral" donde se plasmaran las ideas de cada uno de los candidatos. "Nos interesa el debate, vamos a ser los principales promotores para que se de con la altura que corresponde en el primer grupo".

Jairala finalizó señalando que Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil y aspirante a la reelección, tuvo "suerte" al no estar en el grupo de debate que él y otros candidatos integran. "Tienen mucha suerte, me habría gustado debatir con ella. Aunque no creo en las coincidencias, tendré que sostener que ha tenido suerte. Hay una especie de grupo de la muerte, si hablamos en términos deportivos, en el que estoy yo. Y hay otro grupo donde está la alcaldesa. Corrió con mucha suerte en ese sorteo". señaló Jairala.