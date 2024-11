Caso Sobornos: Corte Constitucional desestima la demanda de dos condenados

La Corte Constitucional desestimó el 15 denoviembre la acción extraordinaria de protección presentada por los empresarios Rafael Leonardo Córdova Carvajal y Bolívar Napoleón Sánchez Ribadeneira “al no evidenciar vulneración al debido proceso en la garantía de motivación, ni el derecho a recurrir”, indica la sentencia de los jueces Karla Andrade, Alejandra Cárdenas Reyes, Carmen Corra, Enrique Herrería y Teresa Nuques.

Rafael Córdova y Bolívar Sánchez fueron sentenciados en 2020 a ocho años de cárcel por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016. Un proceso sobre el pago de coimas para financiar la campaña de Alianza País en el que también fueron condenados el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, Alexis Javier Mera Giler, exsecretario Jurídico de la Presidencia y varios exfuncionarios correístas como María de los Ángeles Duarte Pesantes, Walter Hipólito Solís Valarezo, Roldán Vinicio Alvarado Espinel, Viviana Patricia Bonilla Salcedo y Christian Humberto Viteri López y más.

Los empresarios denunciaron ante la Corte Constitucional presuntas vulneraciones a sus derechos. Más concretamente alegaron la vulneración a sus derechos a la tutela judicial efectiva; a la defensa en la garantía de ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones; y, al debido proceso en la garantía de la motivación, previstos en la Constitución.

Uno de los argumentos de Bolívar Sánchez fue que nunca obtuvo un pronunciamiento sobre una de sus principales alegaciones que fue expuesta tanto en el recurso de aclaración de la sentencia de primer nivel, que nunca fue atendido, como en el recurso de apelación. “Esta alegación era que se explique por qué se le imputó responsabilidad penal atribuyéndole ser, supuestamente, representante legal de la compañía Gezhouba Group Company Limited. Sobre esta alegación el Tribunal de Apelación no emitió pronunciamiento alguno en la sentencia condenatoria. Sin embargo, el Tribunal Ad quem no analizó ni emitió pronunciamiento alguno sobre este argumento de la defensa del accionante. Tampoco el Tribunal de Casación dio una respuesta motivada a sus alegaciones y rechazó de forma general sus argumentos”, indican los abogados de los condenados.

“Ahora bien, en cuanto a las alegaciones de que no se responde al cuestionamiento de que se tenga al accionante como representante “legal” de Gezhouba Group Company Limited, del texto transcrito y de las alegaciones vertidas por el accionante, no se aprecia que el cargo en cuestión llegue a tener la relevancia que se indica, tanto más que en el fallo en cuestión no se observa que tal aseveración haya sido tomada en cuenta al resolver la cuestión”., dice la sentencia.

¿Qué es el caso Sobornos?

El caso sobornos 2012-2016 fue un escándalo de corrupción en Ecuador que involucró a empresas nacionales e internacionales, como la brasileña Odebrecht, y a funcionarios públicos. El caso se centró en la entrega de sobornos a cambio de adjudicar contratos millonarios al gobierno del expresidente Rafael Correa.

Los mecanismos de entrega de sobornos incluyeron el pago en efectivo y el cruce de facturas, por ejemplo de pagos por servicios de shows políticos, por camisetas del partido correísta, etc. En 2020, tribunal de juicio analizó las pruebas documentales, periciales y testimoniales, y determinó que los procesados eran culpables del delito de cohecho pasivo propio agravado. Por este caso, Rafael Correa está prófugo de la justicia.

