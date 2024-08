Caso Purga: Fabiola Gallardo y otros procesados apelan a la prisión preventiva

No está conforme con el trato que recibe en la cárcel. El 7 de agosto de 2024, se instaló en una sala especializada de la Corte Nacional de Justicia la audiencia de apelación a la prisión preventiva de Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte del Guayas, y de otros procesados en el caso Purga por delincuencia organizada.

La expresidenta de la Corte de Guayas se encuentra con prisión preventiva en una celda del pabellón de mujeres del Centro de Rehabilitación de Cotopaxi desde el 4 de marzo pasado.

Gallardo, en particular, se ha quejado del trato recibido durante su estadía en el centro de rehabilitación social. Aseguró, el pasado 12 de junio, que durante las primeras dos semanas no se permitió a sus familiares ingresar ropa, toallas, pasta de dientes y cobijas. Además, relató que no tuvo agua durante nueve días y que recibe solo una comida al día por parte del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

08:20 | Se instala la audiencia

La defensa de Ruth Solano Padilla, quien fue procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, fue la primera en presentar la apelación contra la prisión preventiva. Durante los alegatos, se argumentó que solo existen dos elementos de convicción en su contra, los cuales han sido calificados como incongruentes. La defensa sostiene que Solano no ocupaba un puesto jerárquico y, a pesar de ello, es la única persona detenida. Además, se argumentó que las fechas de los chats con Mayra Salazar no coinciden con la supuesta manipulación de justicia para adjudicar a favor del Cuerpo de Ingenieros una acción de protección.

Según la Fiscalía, Solano Padilla entregó $1,400 a Mayra Salazar para el pago de los obreros encargados de las adecuaciones del piso en la presidencia de la Corte de Justicia de Guayas. Este hecho ocurrió tras la intervención de Fabiola Gallardo, titular de la Corte Provincial de Justicia, en decisiones judiciales, como la acción de protección con medida cautelar contra la Empresa Pública de Obras Públicas de Quito por un contrato de repavimentación de $30 millones de dólares.

La defensa de Gallardo solicitó la liberación inmediata de Solano o la imposición de una medida sustitutiva a la prisión preventiva. El abogado de Gallardo destacó que resulta alarmante que Solano Padilla sea la única en prisión, mientras que los dos militares de alto rango también implicados en el caso están en libertad. Estos militares tenían influencia en la toma de decisiones, según el alegato, a diferencia de Solano Padilla, quien era "una subordinada".