Caso Plaga: Juez decidirá si llama a juicio a 14 procesados

El próximo 19 de marzo se conocerá si 14 procesados serán enjuiciados o no por el caso Plaga.

Los abogados defensores de 14 procesados en el caso Plaga concluyeron sus intervenciones este 12 de marzo de 2025, en la audiencia preparatoria de juicio. Allí cuestionaron los elementos que presentó la Fiscalía General del Estado en su contra, al acusarlos del delito de delincuencia organizada.

(Te invitamos a leer: Fiscalía presenta su acusación contra 14 acusados de liberar delincuentes)

De la cárcel a la fama: Mayra Salazar negocia su historia con una cadena de TV Leer más

Después de concluir esta etapa, el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Edison Cantos, suspendió la diligencia y convocó a audiencia a las 14:30 del siguiente miércoles 19 de marzo, para dar a conocer si los llama a juicio o no.

Los procesados por el caso Plaga

Según Fiscalía, Cristian Romero y Jonathan Aguinda serían los líderes de la organización criminal que la integraban jueces, secretarios, policías, abogados y otros funcionarios judiciales con el fin de obtener beneficios económicos a cambio de la liberación de delincuentes.

En cambio Hugo Arévalo, Dany Orellana, Bryan Pilco, Luis Lucero, Jorge Montero, Patricio Calderón, Galo Luzuriaga, Mellany Alarcón, Banny Molina, Adriana Zarama y dos personas más habrían actuado como colaboradores.

Los argumentos de las defensas

Caso Plaga: Abogado riobambeño deberá colocar una placa para recordar su corrupción Leer más

En la audiencia de este miércoles, los representantes legales y algunos procesados argumentaron que en algunos de los testimonios anticipados que recabó el Ministerio Público no se los mencionó, que no hay elementos que los vinculen y también se cuestionó que no habrían indicios suficientes en su contra, por lo cual pedían a Cantos que se declare la nulidad del proceso.

El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, asistió a la diligencia de forma telemática por problemas de salud y solicitó al juez que los argumentos de la defensa sean inadmitidos y excluidos. Además, pidió que se nieguen los anuncios documentales y testimoniales por no guardar relación con los hechos imputados.

Tras la participación de las partes procesales, el juez suspendió la diligencia para tomar su decisión sobre esta etapa del proceso, en el que se investiga cómo los abogados y funcionarios del sistema de justicia ayudaban a obtener la libertad a los detenidos en distintas cárceles del Ecuador.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!