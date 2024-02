Caso Metástasis: Ronny Aleaga no asistió a rendir versión ante Fiscalía

Quiere, pero no lo dejan. El exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga no asistió a rendir su versión en el caso Metástasis, previsto para este 21 de febrero de 2024. El exlegislador dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) no aceptó ser recibido de forma telemática.

(Lea también: Caso Metástasis: Fiscalía identifica a Jordán como nexo del narco y la política)

Para las 9:00 de este 21 de febrero de 2024, la Fiscalía convocó a Aleaga para que rinda su versión en el marco del caso Metástasis, donde el Ministerio Público le atribuye el alias de Ruso en los chats explotados del capo del narcotráfico Leandro Norero (+).

A la opinión pública: respecto a la convocatoria para rendir mi versión libre y voluntaria sobre el caso Metástasis.@FiscaliaEcuador pic.twitter.com/MUqE7FC7Gg — Ronny Aleaga Santos (@RonnyAleagaS) February 21, 2024

"(...) Se me ha negado la posibilidad de comparecer de forma virtual a la convocatoria de la Fiscalía por el caso Metástasis, del cual ni siquiera he sido notificado oficialmente", indicó Aleaga en un pronunciamiento a través de su cuenta de X (antes Twitter).

(Lea también: Caso Metástasis: Mayra Salazar hablará a cambio de que le garanticen su vida)

Insistió en que "no es la primera vez que la justicia ecuatoriana me ha solicitado comparecer para rendir declaración" y que en otras ocasiones su petición de ser recibido de forma virtual sí ha sido aceptada.

Esta ocasión, según señaló el exlegisaldor, "intereses ocultos" hicieron que le sea negada su petición de ser recibido de forma telemática, "dando inicio así a un juego de persecución". En el documento que adjuntó Aleaga en su pronunciamiento, se justifica que "por motivos de seguridad personal y amenazas constantes en contra de mi integridad" se le imposibilita asistir de forma presencial a la diligencia de Fiscalía.

